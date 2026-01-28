Sarampión sigue a la alza: casos aumentan 94.6% en CDMX y 63.7% a nivel nacional en una semana

GENERANDO AUDIO...

Solo se reporta una defunción en el país. Foto: Getty Images/Ilustrativa

El Informe diario del brote de sarampión en México de la Secretaría de Salud reportó un aumento de casos en el país durante la semana entre el 20 y 27 de enero de 2026.

Asimismo, como señalan los datos de la dependencia federal, a nivel nacional los contagios aumentaron 63.7%. Mientras que, en la Ciudad de México (CDMX), se contabilizó un incremento de 94.6% en una semana.

¿Qué se sabe de los casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México?

En el Informe diario del brote de sarampión del 20 de enero pasado, la capital del país registró 86 casos probables acumulados, así como 37 casos confirmados acumulados.

Una semana después, el martes 27 de enero, el reporte registró 183 casos probables acumulados y 72 casos confirmados acumulados.

Con estos datos, CDMX registra 118 casos confirmados acumulados entre 2025 y 2026.

Casos confirmados de sarampión en México: ¿cuál es la situación?

Para el mismo lapso, a nivel nacional, el Informe diario del brote de sarampión reportó mil 779 casos probables acumulados y 760 casos confirmados acumulados el 20 de enero de 2026.

Mientras que, para este martes 27 de enero, el informe mostró 3 mil 173 casos probables acumulados y mil 244 casos confirmados acumulados.

Tomando en cuenta los datos de este último reporte, en el país se registran 7 mil 674 casos confirmados acumulados entre 2025 y 2026.

Sarampión en México: casos confirmados acumulados 2026 por estado

Al 27 de enero, los casos confirmados acumulados 2026 por estado son:

Chihuahua, 7

Jalisco, 681

Chiapas, 212

Michoacán, 27

Guerrero, 20

Sinaloa, 82

Sonora, 1

Ciudad de México, 72

Colima, 38

Coahuila, 0

Durango, 3

Baja California, 10

Morelos, 5

Estado de México, 18

Zacatecas, 0

Tabasco, 15

Nayarit, 13

Querétaro, 3

Campeche, 0

Tamaulipas, 0

Oaxaca, 5

San Luis Potosí, 3

Baja California Sur, 0

Hidalgo, 6

Aguascalientes, 5

Puebla, 7

Tlaxcala, 6

Guanajuato, 0

Yucatán, 1

Nuevo León, 1

Veracruz, 3

Quintana Roo, 0

En total, hay mil 244 casos confirmados acumulados de sarampión hasta este 27 de enero, así como una defunción en el estado de Michoacán.

