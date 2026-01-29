UNAM advierte por terribles consecuencias del estrés crónico, puede problemas cerebrovasculares

GENERANDO AUDIO...

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que el estrés prolongado puede tener graves consecuencias en la salud mental y física, afectando desde el estado de ánimo hasta el funcionamiento del sistema inmunológico.

Guadalupe Ponciano Rodríguez, académica de la Facultad de Medicina, explicó que aunque el estrés es una respuesta natural del cuerpo, cuando se vuelve constante o excesivo puede desencadenar problemas como:

Ansiedad

Depresión

Insomnio

Adicciones y enfermedades cardiovasculares

¿Qué pasa si vives con estrés todo el tiempo?

De acuerdo con la UNAM, el estrés en niveles moderados puede ayudarnos a reaccionar ante situaciones de riesgo o presión. Sin embargo, cuando este estado se prolonga sin control ni descanso, se convierte en un enemigo silencioso para la salud.

“Nuestro cuerpo no está diseñado para mantener el estrés de forma continua. Se genera un desequilibrio químico en el cerebro que puede alterar el sueño, el apetito, la memoria y hasta el sistema inmune”, explicó la doctora Ponciano.

Síntomas del estrés crónico:

Irritabilidad constante

Problemas para dormir

Dolores de cabeza frecuentes

Dificultad para concentrarse

Cambios en el apetito

Sensación de fatiga todo el tiempo

¿Cómo puedes manejar el estrés?

La UNAM sugirió algunas acciones cotidianas para prevenir y reducir el estrés:

Dormir bien y tener horarios regulares

Hacer actividad física aunque sea ligera

Evitar el consumo excesivo de cafeína, alcohol y tabaco

Establecer límites en el trabajo o estudio

Buscar apoyo psicológico si es necesario

Además, recomendó fomentar redes de apoyo entre amigos, familia o compañeros, así como practicar actividades recreativas o artísticas para liberar tensión.

Si el malestar persiste por más de dos semanas y afecta tu vida diaria, es momento de acudir a un especialista.

