OPS alerta por pico de influenza en América; México registra 54 defunciones

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que el continente americano vive un pico en la temporada de influenza. En México, se han notificado 3 mil 656 casos y 54 defunciones, según el Informe Semanal de la COVID-19, influenza y otros virus respiratorios de la Secretaría de Salud, con corte al 22 de enero.

“En el hemisferio norte estamos en el pico de la temporada, por lo que es importante vacunarse”, dijo Marc Rondi, epidemiólogo de la OPS.

También advirtió que la cepa que predomina en America es la influenza A(H3N2), subclado K, también llamada “supergripe“. Pero aclaró que lo anterior no debe generar alarma.

“Hasta ahora lo que hemos visto es que la temporada actual tiene un nivel de gravedad parecida a las anteriores”, destacó Rondi, a través de un video de la OPS y difundido en redes sociales.

Rondí agregó que aunque la mayoría de los pacientes se recuperan en casa, la población en riesgo como adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas pueden presentarse complicaciones.

Además, destacó que las vacunas actuales ofrecen protección contra el subclado K.

El panorama de la influenza en México

En México, hasta la semana epidemiológica 2 de 2026, se han confirmado 3 mil 656 casos positivos de influenza y 54 defunciones por influenza, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

El informe destacó que en el país predomina la influenza A (H1N1), que concentra 48.5% de los casos confirmados durante la temporada estacional 2025-2026. En segundo lugar se ubica la influenza A (H3N2), con 39.6%, seguida de la influenza A no subtipificada, que representa 9.1% de los contagios. La influenza B mantiene una circulación menor, con 2.8% de los casos registrados.

El reporte no especifica la presencia del subclado K de influenza en territorio nacional, pese a que esta variante ha sido identificada como predominante en otros países del continente

Las entidades con mayor número de casos confirmados son:

Ciudad de México (25.8%)

(25.8%) Estado de México (11.3%)

(11.3%) Yucatán (8.3%)

(8.3%) Nuevo León (7.3%)

(7.3%) Puebla (6.3%)

Mientras que las defunciones se registraron en:

Puebla

Quintana Roo

Hidalgo

Nuevo León

Ciudad de México

Hasta el momento, no se han identificado mutaciones que impliquen cambios en la virulencia del virus, dijo la Secretaría.

Y reiteró la importancia de mantener medidas de prevención, como la vacunación contra la influenza estacional.

