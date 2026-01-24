Cofepris advierte por medicamentos robados en Tamaulipas: piden evitar su compra y venta en México

GENERANDO AUDIO...

COFEPRIS alertó por nueve lotes de medicinas robadas | Foto: Getty Images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria este viernes 23 de enero por el robo de medicamentos de la marca RB Salute México, los cuales estaban destinados para su comercialización en Estados Unidos (EE.UU.), por lo que su compra y venta en México no está permitida.

El robo ocurrió durante el traslado a Nuevo Laredo, Tamaulipas, de los medicamentos MUCINEX-COMBO, MUCINEX y MUCINEX INFANTIL-COMBO, el cual fue notificado por la empresa farmacéutica.

¡Alerta Cofepris por estos medicamentos robados en Tamaulipas!

Los productos robados no representan la totalidad del lote fabricado; sin embargo, la alerta de la Cofepris es una medida preventiva para que los establecimientos y público, tomen sus previsiones necesarias al adquirir los siguientes productos:

MUCINEX-COMBO (NIGHT / DÍA) Presentación: Combo de 2 botellas de 6 oz. Lote: ABG2151

MUCINEX Presentación: Botella de 6 oz. Lote: ABG2881

MUCINEX INFANTIL-COMBO (NIGHT / DÍA) Presentación: Combo de 2 botellas de 4 oz. Lote: ABG4677

MUCINEX Presentación: Botella de 4 oz. Lote: ABG4066

MUCINEX Presentación: Botella de 6 oz. Lote: ABG5346

MUCINEX Presentación: Botella de 6 oz. Lote: ABG6079

MUCINEX Presentación: Caja con 20 tabletas. Lote: ABG5271

MUCINEX Presentación: Botella de 6 oz. Lote: ABG6155

MUCINEX Presentación: Botella de 6 oz. Lote: ABG5326



Fuente: Cofepris

A través de su alerta sanitaria, la autoridad mexicana destacó que los productos robados tienen fecha de caducidad de febrero a abril de 2027.

No está permitida la comercialización de estos medicamentos en México

Los números de lote mencionados estaban destinados para su comercialización en Estados Unidos, por lo que su compra y venta en el mercado mexicano está prohibida, según la Cofepris.

“Su comercialización en México no está permitida, ya que no cuenta con el registro sanitario emitido por esta comisión federal y, por lo tanto, el etiquetado no cumple con las disposiciones para su comercialización en territorio nacional”. Cofepris

El comercio de productos robados representa un riesgo para la salud de la población, ya que se desconocen las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento, así como las vías y mecanismos para su exportación.

“No se garantiza su eficacia, seguridad y calidad“, precisó la Cofepris.

Recomendaciones para no caer en riesgos por medicinas robadas

Debido a los riesgos por adquirir medicamentos robados, la Cofepris emitió las siguientes recomendaciones a la población en general:

No adquieras, suministres ni utilices medicamentos comercializados en la vía pública como tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal.

Evita medicamentos que se oferten a un precio exageradamente menor que el establecido en el mercado, o presenten textos en idioma diferente al español y no cuenten con registro sanitario.

En caso de identificar a la venta los medicamentos mediante estos mecanismos, realizar la denuncia sanitaria en el siguiente enlace.

Reporta reacciones adversas en VigiRam o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Fuente: Cofepris

Además, la autoridad sanitaria mexicana emitió una serie de recomendaciones para los distribuidores y farmacias con respecto a las medicinas hurtadas en Tamaulipas:

Adquirir únicamente medicamentos con distribuidores reconocidos por los titulares de los registros sanitarios.

Comprobar la legal adquisición y comercialización de los productos, incluyendo el que se cuente con las facturas correspondientes.

En caso de identificar los productos con las características mencionadas, abstenerse de adquirirlo; y de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Fuente: Cofepris

La Cofepris aseguró que mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, procedentes de productos, servicios o establecimientos que incumplan con la legislación sanitaria vigente.

¿Cuáles son las características principales de Mucinex?

Mucinex es un medicamento que ayuda a aliviar los síntomas de resfriados, infecciones y alergias. Mucinex es el nombre comercial del fármaco guaifenesina, según los Yashoda Hospitals de India.

Es principalmente un expectorante, lo que significa que reduce la flema y despeja las vías respiratorias. Actúa aumentando el volumen y disminuyendo la viscosidad de la flema producida en las vías respiratorias y los pulmones.

Esto provoca la expulsión del exceso de mucosidad al toser. Es un medicamento de venta libre disponible en forma líquida y en comprimidos orales.

