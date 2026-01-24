Dale play al ejercicio: Fit For Life lanza playlists para entrenar con ritmo y enfoque

GENERANDO AUDIO...

Están pensadas para distintos momentos del entrenamiento. Foto: Getty Images

La música también entrena, motiva y acompaña cada rutina, por eso, el programa Fit For Life, de Canal Claro, lanzó cuatro playlists pensadas para distintos momentos del entrenamiento y del día a día, y que cuentan con la curaduría de sus conductores.

Las listas de canciones están disponibles en la plataforma de Claro Música y reflejan el estilo, la energía y la filosofía de Fer de la Mora, Karla Dafer, Ariel Benavidez y JuanPa, quienes muestran su pasión por el fitness en el terreno musical.

Energía, con Fer de la Mora

Foto: Claro Música

El soundtrack de Fer de la Mora está diseñado para activar el cuerpo desde el primer minuto, con beats electrónicos y house de alta intensidad que acompañan entrenamientos dinámicos y explosivos.

Desde el arranque, “6 Million” de Skrillex feat. Flowdan, Peekaboo y Fireboy DML marca el ritmo con una descarga de potencia ideal para el calentamiento y los primeros bloques de ejercicio.

En la lista destaca “Sing It Back (Mousse T’s Feel Love Mix)” de Moloko, un track con groove constante que ayuda a mantener el movimiento y la energía estable durante rutinas continuas o de resistencia.

Para cerrar, “New World” de Vava feat. Krewella y Yellow Claw aporta un impulso final con sonidos contundentes, perfecto para el último sprint del entrenamiento o ese empuje extra antes de terminar la sesión.

Fuerza, con Karla Dafer

Foto: Claro Música

La playlist de Karla Dafer mezcla ritmos potentes con flow latino, ideal para sesiones de fuerza, donde cada repetición cuenta.

Desde el arranque, temas como “Doin’ Ya Thang” de Oliver Dollar marcan el paso con un ritmo firme y constante.

Para la mitad del entrenamiento, “Priti” de Danny Ocean y Sech aporta frescura y energía para mantener la motivación.

Y hacia el cierre, “Un Minuto” de Papi Sousa junto a Rauw Alejandro acompaña el último empuje de la sesión, cuando el cuerpo ya siente el esfuerzo, pero la música no deja aflojar.

Resistencia, con Ariel Benavidez

Foto: Claro Música

La propuesta de Ariel Benavidez apuesta por un estilo intenso y acelerado, ideal para esos entrenamientos de resistencia, donde el ritmo no puede bajar.

Temas como “Survivor” de Urbano marcan el tono con armonías rápidas que empujan a entrar de lleno en el ejercicio.

También encontramos “Houdini” de Eminem en la lista, aparece como un golpe de energía extra, mezclando hip-hop con un pulso contundente que ayuda a mantener el paso.

O para cerrar la rutina, “Be Mine” de Ofenbach combina electrónica y house con un mood constante, perfecto para sostener el esfuerzo final y cerrar la sesión con intensidad.

Mentalidad, con JuanPa

Foto: Claro Música

La lista de reproducción de Juanpa está pensada para trabajar la concentración, la motivación y el enfoque mental, con una selección de electrónica progresiva y trance que invita a entrar en “flow”. Desde el inicio, “I Will Be Here” de Tiësto feat. Sneaky Sound System marca un ambiente envolvente y positivo, ideal para arrancar el entrenamiento con la mente alineada.

También destaca “Opus” de Eric Prydz, una pieza que crece de forma gradual y ayuda a sostener la atención, perfecta para momentos de introspección o rutinas largas donde la constancia mental es clave.

Para concluir, “Born Slippy (Nuxx)” de Underworld, un clásico que aporta energía y que refuerza la sensación de logro y empuje final, ideal para terminar el entrenamiento con determinación y claridad.

Entrenamiento en los audífonos

Con estas playlists, Fit For Life amplía su propuesta más allá de la pantalla y lleva el entrenamiento a los audífonos, recordando que la música puede ser una gran aliada para alcanzar cualquier objetivo.

Recuerda que están disponibles en Claro Música, listas para darle play y entrenar al ritmo correcto, y que el programa lo puedes ver a través de Canal Claro, así como en su cuenta de YouTube.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.