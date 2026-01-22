Uno de cada 7 adolescentes en México padece algún trastorno mental; depresión y ansiedad, las más comunes

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock.



La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que uno de cada siete adolescentes en el país padece algún trastorno mental, siendo los más comunes la depresión y la ansiedad. Esta situación, advierten especialistas, sigue marcada por falsas creencias y estigmas que impiden una atención adecuada.

Durante el programa Vida cotidiana, Sociedad en Movimiento, de Radio UNAM, David Trejo Moreno, director de la Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión, señaló que aún se piensa que estos padecimientos “no son reales”, lo que minimiza su impacto y retrasa el tratamiento.

Depresión no es flojera, es una enfermedad

Trejo explicó que la depresión afecta el estado de ánimo, la forma de pensar y de actuar. Entre sus principales síntomas están la anhedonia (incapacidad para sentir placer), el aislamiento, las alteraciones del sueño, la ansiedad y los ataques de pánico.

Agregó que muchas personas asocian este trastorno con la pereza, ya que se presenta con síntomas como el deseo constante de dormir o la falta de energía. Esta idea, basada en mitos, ha llevado incluso a considerar la depresión como un “pecado”.

“A las personas con depresión se les dice que ‘le echen ganas’, como si fuera flojera. Ese tipo de comentarios sólo profundizan el problema”, alertó el experto.

Además, indicó que por creer que sólo la padecen “personas débiles”, muchos hombres no piden ayuda por miedo al juicio social, lo que ha incrementado los casos de suicidio.

La mayoría de los casos no recibe atención

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 332 millones de personas en el mundo viven con depresión, y en América Latina y el Caribe, el 73.9 % no recibe tratamiento.

El panorama es especialmente grave entre niñas, niños y adolescentes, quienes muchas veces no son diagnosticados correctamente. En menores, la depresión suele manifestarse con conductas agresivas, por lo que se les atiende por mal comportamiento en lugar de por un problema de salud mental.

Fundación lucha contra el estigma

Desde hace 17 años, la Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión trabaja para visibilizar el trastorno y brindar atención psicológica, psiquiátrica, terapia de pareja, y apoyo a estudiantes en colaboración con instituciones como el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM.