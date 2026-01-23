Enfermedades del corazón entre las 10 principales causas de muerte en México, según Inegi

| 17:53 | Marco Antonio Jiménez Arreola | Inegi
Más muertes de hombres por enfermedades del corazón en primer sementre de 2025
Más muertes de hombres por enfermedades del corazón en 2025. Foto: Getty Images

Las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte en México de enero a junio de 2025, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el periodo mencionado se registraron 402 mil 320 defunciones, de las cuales, 95 mil 935 fueron a causa de enfermedades del corazón.

10 principales causas de muerte de enero a junio de 2025

  1. Enfermedades del corazón
  2. Diabetes mellitus
  3. Tumores malignos
  4. Influenza y neumonía
  5. Enfermedades del hígado
  6. Accidentes
  7. Enfermedades cerebrovasculares
  8. Agresiones (homicidios)
  9. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
  10. Insuficiencia renal

Enero fue el mes con más defunciones, al concentrar el 19.7%, seguido de marzo con 17% y mayo con 16.3%.

Las estadísticas del Inegi, publicadas este 22 de enero de 2026, indican que el 55.7% de las muertes correspondió a hombres y el 44.2% a mujeres; en 259 casos no se especificó el sexo.

Grupos de edad con más decesos

Las enfermedades del corazón como principal causa de muerte se presentaron en los siguientes grupos:

  • 45 a 54 años: 6 mil 171
  • 65 años y más: 73 mil 121

La diabetes mellitus fue la segunda causa con más decesos en los distintos grupos, con 11 mil 824 personas entre los 55 y 64 años.

Un dato relevante es que los homicidios fueron la principal causa de muerte en dos grupos: de 25 a 34 años, con 4 mil 90, y de 35 a 44 años, con 3 mil 264.

Los accidentes fueron la primera causa de muerte en los grupos de 10 a 14 años, con 315, y de 15 a 24 años, con 3 mil 206.

Las 10 principales causas de muerte entre las mujeres

  1. Enfermedades del corazón
  2. Diabetes mellitus
  3. Tumores malignos
  4. Influenza y neumonía
  5. Enfermedades cerebrovasculares
  6. Enfermedades del hígado
  7. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
  8. Accidentes
  9. Insuficiencia renal
  10. Septicemia

Aunque la principal causa de muerte entre mujeres fueron las enfermedades del corazón, solo se ubicaron como la primera causa en el grupo de 65 años y más, con 37 mil 437 casos.

Los tumores malignos fueron la principal causa de muerte en los siguientes grupos de mujeres:

  • 5 a 9 años: 92
  • 10 a 14 años: 111
  • 25 a 34 años: 684
  • 35 a 44 años: mil 812
  • 45 a 54 años: 3 mil 781
  • 55 a 64 años: 5 mil 458

Las 10 principales causas de muerte en hombres

  1. Enfermedades del corazón
  2. Diabetes mellitus
  3. Tumores malignos
  4. Accidentes
  5. Enfermedades del hígado
  6. Homicidios
  7. Influenza y neumonía
  8. Enfermedades cerebrovasculares
  9. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
  10. Insuficiencia renal

En el caso de los hombres, las enfermedades cardiacas fueron la principal causa de muerte y se presentaron como primera causa en tres grupos de edad:

  • 45 a 54 años: 4 mil 356
  • 55 a 64 años: 7 mil 852
  • 65 años y más: 35 mil 646

Los accidentes fueron la causa que se presentó en más grupos de edad:

  • 1 a 4 años: 177
  • 5 a 9 años: 122
  • 10 a 14 años: 224
  • 15 a 24 años: 2 mil 724

