Enfermedades del corazón entre las 10 principales causas de muerte en México, según Inegi
Las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte en México de enero a junio de 2025, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante el periodo mencionado se registraron 402 mil 320 defunciones, de las cuales, 95 mil 935 fueron a causa de enfermedades del corazón.
10 principales causas de muerte de enero a junio de 2025
- Enfermedades del corazón
- Diabetes mellitus
- Tumores malignos
- Influenza y neumonía
- Enfermedades del hígado
- Accidentes
- Enfermedades cerebrovasculares
- Agresiones (homicidios)
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
- Insuficiencia renal
Enero fue el mes con más defunciones, al concentrar el 19.7%, seguido de marzo con 17% y mayo con 16.3%.
Las estadísticas del Inegi, publicadas este 22 de enero de 2026, indican que el 55.7% de las muertes correspondió a hombres y el 44.2% a mujeres; en 259 casos no se especificó el sexo.
Grupos de edad con más decesos
Las enfermedades del corazón como principal causa de muerte se presentaron en los siguientes grupos:
- 45 a 54 años: 6 mil 171
- 65 años y más: 73 mil 121
La diabetes mellitus fue la segunda causa con más decesos en los distintos grupos, con 11 mil 824 personas entre los 55 y 64 años.
Un dato relevante es que los homicidios fueron la principal causa de muerte en dos grupos: de 25 a 34 años, con 4 mil 90, y de 35 a 44 años, con 3 mil 264.
Los accidentes fueron la primera causa de muerte en los grupos de 10 a 14 años, con 315, y de 15 a 24 años, con 3 mil 206.
Las 10 principales causas de muerte entre las mujeres
- Enfermedades del corazón
- Diabetes mellitus
- Tumores malignos
- Influenza y neumonía
- Enfermedades cerebrovasculares
- Enfermedades del hígado
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
- Accidentes
- Insuficiencia renal
- Septicemia
Aunque la principal causa de muerte entre mujeres fueron las enfermedades del corazón, solo se ubicaron como la primera causa en el grupo de 65 años y más, con 37 mil 437 casos.
Los tumores malignos fueron la principal causa de muerte en los siguientes grupos de mujeres:
- 5 a 9 años: 92
- 10 a 14 años: 111
- 25 a 34 años: 684
- 35 a 44 años: mil 812
- 45 a 54 años: 3 mil 781
- 55 a 64 años: 5 mil 458
Las 10 principales causas de muerte en hombres
- Enfermedades del corazón
- Diabetes mellitus
- Tumores malignos
- Accidentes
- Enfermedades del hígado
- Homicidios
- Influenza y neumonía
- Enfermedades cerebrovasculares
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
- Insuficiencia renal
En el caso de los hombres, las enfermedades cardiacas fueron la principal causa de muerte y se presentaron como primera causa en tres grupos de edad:
- 45 a 54 años: 4 mil 356
- 55 a 64 años: 7 mil 852
- 65 años y más: 35 mil 646
Los accidentes fueron la causa que se presentó en más grupos de edad:
- 1 a 4 años: 177
- 5 a 9 años: 122
- 10 a 14 años: 224
- 15 a 24 años: 2 mil 724
