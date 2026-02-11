Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿dónde vacunarse gratis?

GENERANDO AUDIO...

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en Edomex? Foto: AFP

México enfrenta un brote de sarampión que ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar de manera urgente la vacunación gratuita, en el caso del Estado de México y ante el aumento de casos confirmados, la Secretaría de Salud del Edomex activó una Semana Estatal de Vacunación, con cientos de módulos distribuidos en los 125 municipios, abiertos a toda la población, sin importar si cuentan o no con seguridad social.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite por el aire y puede provocar complicaciones graves, especialmente en niñas, niños, personas no vacunadas y adultos con esquemas incompletos. Por ello, las autoridades reiteraron que la vacunación es la principal medida para frenar la propagación del virus.

La vacuna se aplica de forma gratuita como parte del Esquema Nacional de Vacunación, a través de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas. Deben acudir a vacunarse o completar su esquema:

Niñas y niños de 12 a 18 meses

Menores de 2 a 9 años sin esquema completo

Adolescentes y adultos de 10 a 49 años que no estén vacunados o no recuerden su esquema

Personal educativo, de salud y personas con alta movilidad

Bebés de 6 a 11 meses, quienes pueden recibir una “dosis cero” como medida preventiva durante el brote

Si no se tiene certeza sobre el historial de vacunación, las autoridades recomiendan aplicarse la dosis, ya que no existe riesgo por recibir una vacuna adicional.

¿Dónde vacunarse gratis en el Edomex?

Durante la Semana Estatal de Vacunación contra el Sarampión, que se lleva a cabo del 7 al 15 de febrero de 2026, el Gobierno del Estado de México habilitó alrededor de 450 puntos de vacunación en todo el territorio estatal.

Los módulos se encuentran en:

Centros de salud y unidades médicas estatales

Hospitales y clínicas públicas

Módulos temporales instalados en plazas públicas, escuelas y centros comunitarios

El horario de atención es, en la mayoría de los casos, de 9:00 a 15:00 horas, aunque algunos puntos extienden su servicio hasta las 18:00 horas, dependiendo del municipio.

Ejemplos de módulos habilitados por municipio

Algunos de los puntos confirmados de vacunación son:

Chalco: Clínica ubicada en calle Insurgentes s/n, colonia Casco de San Juan, en la sala de espera de consulta externa.

Naucalpan: Módulo en la Clínica de Consulta Externa y punto adicional en la colonia Las Huertas, Tercera Sección.

Toluca:

Plaza comercial ubicada en Belisario Domínguez 100C, colonia Centro.

Clínica de Consulta Externa “Alfredo del Mazo Vélez”, en la entrada principal.

Para conocer la ubicación exacta del módulo más cercano, la población puede comunicarse al 079, línea de atención del Gobierno del Estado de México, donde se brinda información actualizada sobre sedes y horarios.

¿Qué llevar al acudir a vacunarte?

Se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, en caso de contar con ella, así como CURP o identificación. Sin embargo, la vacunación se aplica incluso si no se presenta documentación, con el objetivo de aumentar la cobertura y proteger a la población.

La Secretaría de Salud del Edomex exhortó a la población a no bajar la guardia, acudir a vacunarse y mantener esquemas completos, ya que el sarampión puede prevenirse casi en su totalidad mediante la inmunización. Además, recordó que vacunarse no solo protege a quien recibe la dosis, sino que ayuda a romper las cadenas de contagio y proteger a los grupos más vulnerables.

Sarampión en el Edomex

Hasta el momento, el Estado de México registra alrededor de 40 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, de acuerdo con los reportes epidemiológicos más recientes de las autoridades de salud. La cifra corresponde a casos detectados y confirmados hasta la primera semana de febrero, como parte del brote que afecta a distintas entidades del país.

Las autoridades sanitarias han informado que no se han registrado defunciones por sarampión en el Edomex hasta el momento, aunque subrayaron que la enfermedad puede generar complicaciones graves, especialmente en personas no vacunadas, por lo que se mantiene activa la alerta preventiva y la intensificación de las campañas de vacunación.

