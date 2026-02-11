México acumula 29 muertes por sarampión; al menos siete estados reportan defunciones

GENERANDO AUDIO...

Muertes por sarampión en México. Foto: UnoTV

México acumula 29 muertes por sarampión desde el inicio del brote detectado en 2025, el cual se mantiene activo este año, de acuerdo con informes y autoridades de Salud. Las defunciones se han registrado en siete estados de la República Mexicana.

Tan sólo en lo que va del año, se han confirmado tres decesos por sarampión en Michoacán, Tlaxcala y Durango.

En el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, con corte al 9 de febrero, solo están registrados 28 decesos a causa del sarampión; sin embargo, este martes 10 de febrero, la Secretaría de Salud de Durango confirmó la primera muerte por dicha enfermedad en este año en la entidad.

Moisés Nájera Torres, titular de dicha dependencia, informó que se trató de un niño de 8 años, originario de Mezquital, quien perdió la vida en el Hospital Materno Infantil, luego de ser trasladado, en estado grave.

Por su parte, Ciudad de México (CDMX) confirmó su primera defunción este lunes 9 de febrero, aunque la muerte se incluyó en los registros de 2025, lo que indicaría que no sucedió en el presente año.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX no ha ofrecido mayores detalles sobre este deceso; sin embargo, este nuevo caso significa un monto acumulado de 29 muertes por sarampión en México entre 2025 y 2026.

Los anuncios ocurren en medio de un brote activo que ya se ha extendido a los 32 estados del país.

Estados que han registrado defunciones por sarampión en 2025-2026

Chihuahua (21)

Jalisco (2)

Durango (2)

Sonora (1)

Michoacán (1)

Tlaxcala (1)

Ciudad de México (1)

Sarampión no cede en 2026

En el acumulado nacional de casos confirmados de sarampión, las 32 entidades del país han notificado contagios, con presencia de la enfermedad en 319 municipios.

En lo que va de 2026, el país contabiliza 2 mil 467 casos confirmados, mientras que el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (mil 327 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (mil 88 casos) y el de 25 a 29 años (963 casos).

¿Cómo se propaga el sarampión?

El sarampión se transmite de persona a persona y a través del aire, por las gotícolas respiratorias que salen de la tos o el estornudo de un niño o adulto infectado.

El virus puede vivir durante dos horas en superficies o suspendido en el aire, complementa la organización Healthy Children.

Alguien que entra en una habitación donde antes había estado alguien con sarampión puede contraer la enfermedad. El virus también puede viajar a lo largo de las corrientes de aire e infectar a personas que se encuentran en otra área.

Incluso una exposición breve al virus representa un alto riesgo de infección para cualquier persona que no esté al día con la vacuna contra el sarampión o que no haya tenido sarampión antes.

De acuerdo con Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la infección tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días.

Los primeros síntomas son:

Fiebre alta

Tos

Escurrimiento nasal

Enrojecimiento de ojos y dolor de cabeza

¿Qué es y qué tan contagioso es el sarampión?

El sarampión “es una enfermedad vírica muy contagiosa”, según define la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque esta afección suele afectar sobre todo a menores de edad, todas las personas son susceptibles a desarrollarla, una persona puede transmitirla a 10 o hasta 15 más, de acuerdo con la investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Susana López Charretón, y su alumna de doctorado, Zayda Yurley Fonseca Cobos.

Healthy Children asegura que esta enfermedad tiene un potencial de contagio tan alto debido a que las personas con sarampión son contagiosas antes de saber que están enfermas.

“Una persona infectada puede transmitir el sarampión fácilmente a otras personas cuatro días antes de que aparezca la erupción, y sigue siendo contagiosa cuatro días después de que aparezca la erupción”, indica.

Las personas no vacunadas contra la enfermedad son las más susceptibles, agregó la organización.

¿Dónde se puede vacunar contra el sarampión en México?

De acuerdo con la Secretaría, una persona puede vacunarse contra el sarampión en cualquier clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), sin importar si se es derechohabiente.

Aplica lo mismo para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Centros de Salud o campañas de vacunación.

Cabe mencionar que la vacuna contra el sarampión es gratuita y está disponible en todo el país.

Se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, aunque, a pesar de no llevarla, es posible vacunarse.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.