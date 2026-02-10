Confirman primera muerte por sarampión en Durango en 2026; era un niño de 8 años

GENERANDO AUDIO...

Piden que la vacunación acuda a vacunarse. Foto: Getty Images

La Secretaría de Salud de Durango confirmó la primera muerte por sarampión en este año, informó su titular Moisés Nájera Torres.

A través de un video compartido por Canal 12 Dgo este martes, el funcionario compartió detalles del paciente y su deceso.

Confirman primera muerte por sarampión en Durango en 2026: ¿qué se sabe?

El titular de la dependencia dio a conocer que fue un niño de 8 años, originario de Mezquital, quien perdió la vida en el Hospital Materno Infantil, luego de ser trasladado, en estado grave, desde su clínica correspondiente.

“Desgraciadamente, pues llega en un estado crítico, con ciertas comorbilidades y, lamentablemente, el día de hoy (lunes) por la mañana, es el primer fallecimiento que tenemos por sarampión” Moisés Nájera Torres, secretario de Salud de Durango

Asimismo, el funcionario explicó que el menor pertenecía a una familia de jornaleros, quienes anteriormente acudieron a Sinaloa, estado donde adquirieron el virus.

“Regresan, presenta cinco días fiebre, se atiende en el Hospital Integral y de allá lo refieren aquí, al Hospital Materno Infantil y, desgraciadamente, pues llega en un estado muy avanzado y llega grave” Moisés Nájera Torres, secretario de Salud de Durango

Llaman a la población a vacunarse contra el sarampión

Ante el caso, el secretario de Salud reiteró el llamado urgente a la vacunación, especialmente a personas que viajan con frecuencia, jornaleros y familias que se trasladan entre municipios o estados.

Subrayó que la vacunación es el principal mecanismo de prevención y pidió evitar riesgos innecesarios para proteger a las familias y reducir contagios en la entidad.

“La intención de este vídeo y de este comunicado es concientizarlos a todos ustedes y seguirlos haciendo la invitación a que se vacunen, por favor. Si son jornaleros están obligados a vacunarse, si van a otros municipios tienen que vacunarse, si van a viajar tienen que vacunarse. Es un mecanismo preventivo, es un mecanismo protector, evitémonos riesgos, eviten los riesgos a su familia, evitemos contagios” Moisés Nájera Torres, secretario de Salud de Durango

Hay abasto de vacunas

La autoridad estatal aclaró que sí existe abasto suficiente de vacunas contra el sarampión en Durango y desmintió versiones sobre escasez.

Actualmente, los módulos de vacunación permanente operan en todos los centros de salud y hospitales del estado. Se cuenta con vacuna doble viral y triple viral, disponibles para la población.

Quiénes deben vacunarse

La Secretaría de Salud recordó que:

Niños y personas de 6 meses a 49 años deben vacunarse

Adultos de 50 años o más pueden recibir refuerzo si tienen riesgo de contacto con un caso positivo

Personal de salud puede vacunarse como medida preventiva

Adultos que no recibieron vacuna en la infancia pueden recibir triple viral sin problema

Finalmente, el secretario de Salud expresó sus condolencias a la familia del menor, a nombre de las autoridades estatales y reiteró que la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para proteger la salud pública.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.