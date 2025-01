Uno de los 10 deseos más comunes de los mexicanos en Año Nuevo es perder peso, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de México. Por esta razón, un especialista en nutrición clínica habló con Unotv.com sobre las claves para cumplir este propósito en 2025.

Luis Jesús Dorado, especialista en nutrición clínica, reconoció que el 70% de la población mexicana vive con sobrepeso y obesidad. Para poder cumplir el propósito de bajar de peso, el experto aseguró que el primer paso es ver a la obesidad como una enfermedad y no como una condición.

“Es como decir: ‘Me propongo para este Año Nuevo a no ser hipertenso, no ser diabético o no tener enfermedades del hígado’. La obesidad es una enfermedad, no es una condición que nada más depende de la alimentación y la actividad física que el paciente tenga ahora”.

Dr. Luis Jesús Dorado