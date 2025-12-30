Confirman más de 3 mil trasplantes de órganos en 2025: ¿cuáles fueron los más comunes en México?

GENERANDO AUDIO...

Trasplantes de riñón, hígado, corazón y pulmón en México

La Secretaría de Salud (SSA) dio a conocer los resultados de los trasplantes de órganos en México en 2025, confirmando un aumento en dichas intervenciones con 3 mil 84 trasplantes de riñón, hígado, corazón y pulmón. Así se confirmó este martes 30 de diciembre en Conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como parte del anuncio de la campaña “Por un México sin lista de espera“, las autoridades federales destacaron que la mayoría de los trasplantes registrados en este año se hicieron en hospitales públicos a lo largo de distintas entidades del país, no solamente en la Ciudad de México (CDMX).

¿Cuántos trasplantes de órganos se hicieron en México en 2025?

David Kershenobich, secretario de Salud de México, dio a conocer en Palacio Nacional que los trasplantes de riñón fueron los más comunes en el país a lo largo de 2025 con el 90% de los trasplantes totales:

Riñón – 2 mil 783

Hígado – 245

Corazón – 46

Pulmón – 10

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

Se informó que, del total de trasplantes de riñón, 2 mil 126 se han realizado en hospitales públicos. Además, en cinco años se hicieron 14 mil 347 transplantes: 10 mil 104 de donante vivo y 4,243 de donantes fallecidos.

David Kershenobich también dio a conocer que 187 trasplantes de hígado se llevaron a cabo en hospitales públicos; por otro lado, de 641 transplantes, la supervivencia a cinco años es de 71.5%.

En cuanto a los trasplantes de corazón se incluyen cuatro duales (corazón/riñón), destacando también que casi todas estas operaciones se hicieron en hospitales públicos con una supervivencia a cuatro años de 62.9% a nivel nacional.

Finalmente, se informó que el 30% de los trasplantes de pulmón se hicieron en hospitales públicos. “En cinco años se realizaron 48 transplantes de pulmón“, dio a conocer la Secretaría de Salud.

SSA destaca posibilidad de trasplantar órganos en todo el país

Kershenobich celebró que la donación y trasplante de órganos no sea exclusiva de la Ciudad de México, sino que, actualmente, este procedimiento se pueda realizar en diferentes estados del país.

“Da gusto ver que tenemos posibilidades de trasplantes en la Ciudad de México, sino que existen en Monterrey, Guadalajara, Sonora y muchos sitios del país en donde se puede llevar a cabo trasplantes”. David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA)

La Secretaría de Salud también exhortó a la población a sumarse a la donación de órganos, ya que esta acción puede mejorar la calidad de vida o incluso salvar a mujeres y hombres, explicó su titular, David Kershenobich.

“Un paciente donante puede salvar la vida hasta de ocho personas, dos riñones, dos pulmones, un hígado, estamos también empezando con trasplantes de páncreas”, señaló.

Asimismo, el funcionario destacó la importancia de formar el recurso humano en la atención especializada a lo largo del país.

Si las personas quieren anticipar su voluntad y sumarse a la campaña de donación de órganos puede llamar al Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) al número: 55 54 87 99 02.

¿Qué es un trasplante de órganos y cómo se realiza?

Un trasplante es la sustitución de un órgano o tejido enfermo sin posibilidad de recuperación, por otro que funcione adecuadamente, de acuerdo con la campaña “Héroes por la vida“.

Los órganos que se pueden trasplantar son:

Riñón

Hígado

Corazón

Pulmón

Páncreas

Intestino

Fuente: Héroes por la vida

Los tejidos que se pueden trasplantar son:

Córneas

Piel

Huesos

Tendones

Válvulas cardíacas

Fuente: Héroes por la vida

La campaña mexicana aclara que también se han realizado trasplantes de cara, brazos y manos.

A través de su portal oficial, “Héroes por la vida” precisa cuál es el proceso para un trasplante de órganos en México:

La necesidad de un trasplante la determina un médico. Los profesionales de la salud que estén atendiendo al paciente serán los encargados de realizar todas las pruebas médicas necesarias para saber si se es o no candidato a un trasplante. En caso de que, si sea candidato, el médico es el encargado de registrar a la persona de forma GRATUITA en una base de datos (lista de espera) del Registro Nacional de Trasplantes y expedirá una constancia de inscripción la cual se entrega al paciente. La constancia deberá tener todos los datos del paciente y su número de registro. Dependiendo del órgano a trasplantar se determina si es posible una donación en vida o si se deberá esperar por una donación de una persona fallecida.

Actualmente en México se realizan trasplantes de córnea, riñón, hígado, corazón, médula ósea, válvulas cardiacas y hueso.

Los trasplantes se realizan en diversas instituciones del país, como Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de especialidad, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y algunos hospitales privados.

