GENERANDO AUDIO...

Testimonios de quienes han recibido trasplantes de órganos | Foto: Cuartoscuro

Héroes por la Vida, campaña que promueve la cultura de donación de órganos y tejidos, ofrece múltiples testimonios de personas trasplantadas y donadoras. “Nos permiten conocer cómo un trasplante dio vida”, señala la organización en el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes.

Por su parte, Vanessa Slim, de la Fundación Carlos Slim, dijo en entrevista con Unotv.com que cuando se dona un órgano vital, como un corazón o un riñón, se le da a alguien la oportunidad de seguir viviendo.

Los trasplantes de órganos son una segunda oportunidad de vida

“El deporte es mi mejor medicina”, dijo en 2023 Héctor Calleros, atleta trasplantado de riñón que, desde hace 16 años, ha representado a México en competencias nacionales e internacionales.

Después de recibir un trasplante de riñón a los 37 años, participó en los World Transplant Games 2023, realizados en Perth, Australia, ganando una medalla de plata en los 100 metros planos y dos bronces en los 400 y 800 metros.

“Mi vida cambió gracias al trasplante que recibí y que me permitió recuperar mi salud participando en los Juegos de Trasplantados para honrar la segunda oportunidad que se me ha dado. Tu decisión de ser donador puede ser la chispa que encienda la esperanza de otra persona”. Héctor Calleros

El mexicano participó en siete ediciones de estos juegos desde 2009 y no fue, sino hasta 10 años después, cuando se convirtió en campeón mundial de los 400 metros planos, además de obtener plata y bronce en otras categorías.

Su recorrido deportivo nació del deseo de agradecer la segunda oportunidad que le dio su donador. “Siempre recuerdo a mi ángel donador porque gracias a él recuperé mi salud, y en honor a él son estas medallas”, aseguró.

Antes del trasplante, su panorama era incierto. Tras años de trabajar como fumigador, su salud se deterioró lentamente hasta que sus riñones fallaron. “Me sentía muy mal, tenía varios donadores y me los iban descartando”, recuerda.

Hubo momentos de desesperanza, pero también de fe: “Yo lloraba mucho y le pedía a Dios que no me abandonara”. La llamada que le anunció la llegada de un riñón compatible fue el inicio de una nueva etapa.

Después de su trasplante, el deporte se convirtió no sólo en su mejor medicina, sino también en el puente entre la vida que perdió y la que le fue devuelta, según las propias palabras de Héctor Calleros.

Toño Mauri, el orgulloso sobreviviente de un trasplante de pulmón

Antonio Mauri, actor mexicano de 61 años, pasó meses hospitalizado a causa del COVID-19. Sin visitas de familiares o amigos, la soledad le permitió reflexionar sobre lo que realmente valía la pena, según dijo en entrevista con Arturo Elías Ayub en 2021.

“Repasé todo y entendí qué cosas tenían sentido y cuáles no. Fue muy duro, pero me sirvió para reenfocar mi vida”. Antonio Mauri

La estrella de telenovelas como “La Otra” estuvo casi cuatro meses en coma inducido, intubado y con los pulmones colapsados. Los doctores le dijeron a su esposa Carla Alemán que no sobreviviría.

Cuando despertó, no entendía cuánto tiempo había pasado. “Creí que habían sido días, no cuatro meses“, dijo.

Un trasplante de pulmón fue lo que le salvó la vida, el cual llegó debido a que su esposa contactó a un equipo en Estados Unidos (EE.UU.) y, posteriormente, un donador apareció para darle la oportunidad de seguir viviendo.

Antonio Mauri reconoció desconocer la identidad de su donante, pero le escribió una carta a su familia para agradecerles.

“Mis pulmones vinieron de alguien que ayudó a seis o siete personas más. Eso es un acto de amor puro”. Por esta razón, promueve la donación de órganos a través de la campaña Héroes por la Vida.

A raíz de la donación de pulmón que recibió, el histrión piensa que cada día es un regalo. “Despertar y respirar por mí mismo es una bendición”, dijo conmovido a Arturo Elías Ayub.

Su experiencia lo transformó en un defensor de la vida y la solidaridad. “Uno nunca piensa que va a necesitar un órgano, hasta que lo necesita. Yo no lo pensé, y aquí estoy, gracias a alguien que dijo sí”.

Chayo Busquets, la historia de una orgullosa donadora

Hace algunos años, la conductora y terapeuta Chayo Busquets decidió donar un riñón. “Fue una de las oportunidades más gratificantes de mi vida”, recordó en 2020 a Héroes por la Vida.

La conductora de radio decidió ayudar a su tía, quien padecía diabetes juvenil y necesitaba urgentemente un trasplante.

Al enterarse de que su familiar debía entrar a una lista de espera, pensó en las pocas probabilidades que existen en México para quienes dependen de una donación.

“En un país como el nuestro, esta mujer se va a morir”, pensó, consciente de que los tiempos de espera son largos y las donaciones post mortem escasas.

Su tía era una mujer joven, con hijos y sueños por cumplir, cuya vida familiar estaba detenida por la fragilidad de su salud. Ante ese panorama, Chayo Busquets no dudó en ofrecer su riñón.

El proceso no fue inmediato. Entre estudios médicos, trámites y tiempos de espera, pasó un largo lapso hasta que la cirugía pudo concretarse.

Durante todo ese tiempo, ninguna otra donación llegó para reemplazar la suya. “En todo ese tiempo tampoco apareció nadie que hubiera donado los órganos de una persona que hubiera fallecido”, cuenta.

Esa experiencia la marcó profundamente, llevándola a comprender la urgencia de fomentar la cultura de la donación en el país. Aseguró que, desde entonces, vive con una convicción más fuerte sobre la importancia de sensibilizar a la sociedad.

Para Chayo Busquets, donar no sólo significó salvar una vida, sino también entender el valor de trascender a través de los demás.

“Fue una experiencia muy gratificante y es algo que no voy a olvidar nunca”. Chayo Busquets

Sin embargo, también lamenta que muchas oportunidades de salvar vidas se pierdan por falta de información o prejuicios. Por esta razón, también hace un llamado a donar algún órgano en medida de las posibilidades.

“Tú lo puedes pensar en primera persona y preguntarte qué te gustaría que sucediera si alguien de tu familia o tú mismo estuvieras en esa condición piensa en la donación de órganos es una alternativa extraordinaria y muy satisfactoria”, remató.

“Se le da a alguien la oportunidad de seguir viviendo”, dice Vanessa Slim

Vanessa Slim, de la Fundación Carlos Slim, destacó en septiembre de este año que donar órganos o tejidos puede cambiar por completo la vida de una persona.

En el caso de una córnea o piel, se mejora notablemente la calidad de vida. Pero cuando se dona un órgano vital, como un corazón o un riñón, se le da a alguien la oportunidad de seguir viviendo, según sus palabras.

Por esta razón, Héroes por la Vida tiene el objetivo de informar sobre la importancia de la donación para salvar y mejorar vidas, y aumentar el número de donantes.

“Lo que queremos es que no sea una decisión tomada en un momento de crisis, sino un acto informado y hablado en familia”, dijo en entrevista con Uno TV.

Además de promover la cultura de donación de órganos y tejidos. Héroes por la vida busca concientizar e informar a la población sobre la importancia y trascendencia de la donación de órganos.

Vanessa Slim explicó que esta campaña también tiene como objetivo romper mitos y miedos en torno al tema. Y resaltó que a diferencia de otros países, México registra más donaciones en vida que al morir, especialmente en el caso del riñón.

“Hay muchos mitos, muchos miedos, por eso queremos que se informe a las personas”, dijo Vanessa en entrevista

Cabe destacar que, en México, más de 20 mil personas esperan un trasplante de órgano que les salve la vida; sin embargo, el número real de personas que necesitan un órgano es mucho mayor, según la propia integrante de la Fundación Carlos Slim.