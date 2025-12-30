Por brotes y muertes, México ya no sería zona libre de sarampión en 2026: dónde vacunarse gratis

GENERANDO AUDIO...

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que, México ya no sería zona libre de sarampión en 2026, en caso de continuar los contagios en el territorio nacional durante el próximo mes de enero.

El sarampión en México registra hasta el momento 6 mil 050 casos confirmados y 24 defunciones, así lo informa el Gobierno Federal.

Estados en México más afectados por el sarampión

Chihuahua encabeza la lista con casi 4 mil 500 casos de sarampión, le siguen Jalisco, Guerrero, Michoacán, Chiapas y la Ciudad de México. Por ello, en algunos lugares se han intensificado las campañas de vacunación. Tal es el caso de la alcaldía Álvaro Obregón en la capital del país, donde hay tres módulos:

En Metro Observatorio

En Metro Barranca del Muerto

En el Cablebús Vasco de Quiroga

¿En qué horario está la vacunación contra el sarampión en CDMX?

El horario es de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas, salvo el primero de enero, donde no habrá servicio de vacunación.

¿Qué tan contagioso es el sarampión?

El director de la Jurisdicción Sanitaria, Francisco Javier Serna, explicó lo peligrosa que es esta enfermedad, de ahí su especial atención y por lo cual México ya no sería zona libre de sarampión en 2026, en caso de seguir los casos.

“El virus del sarampión es sumamente contagioso, se dice que una persona puede contagiar a 18, por lo tanto, se recomienda evitar las altísimas concentraciones, cosa muy difícil en esta temporada invernal”. Francisco Javier Serna, director Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón

Síntomas del sarampión

Los síntomas más comunes son la fiebre alta, tos, escurrimiento nasal o congestión, ojos rojos o llorosos, aparición de manchas o erupciones en la piel y malestar general.

Si se cree tener sarampión, se debe acudir de inmediato al centro de salud, o con un médico para recibir una evaluación y un posterior tratamiento.

