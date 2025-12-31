¿Cómo regula México la inclusión del ácido fólico en harinas de maíz y trigo?

GENERANDO AUDIO...

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) dio a conocer la inclusión que se hizo de ácido fólico en harinas de maíz y trigo, en el país. Esto con el fin de prevenir la aparición de defectos del tubo neural al nacimiento.

El INSP indicó en 2020 que, en el territorio nacional, los defectos del nacimiento representaban la segunda causa de muerte en niños menores de un año; tan solo en 2018 se reportaron poco más de 9 mil muertes, de las cuales el 66% eran del rango de edad mencionado.

“Aproximadamente la mitad de las anomalías congénitas no tienen una causa específica, pudiendo tener un origen infeccioso, genético o ambiental”. Señala el comunicado del INSP

¿Cómo implementa México el ácido fólico en harinas de maíz y trigo?

Para regular la situación, el instituto indicó que se comenzó a incluir ácido fólico en harinas de maíz y trigo, a manera de suplemento alimenticio y en la fortificación de alimentos.

“Los folatos pueden encontrarse de forma natural en alimentos como leguminosas, cereales integrales, calabaza, tomate, lácteos, huevo, carne, pescado, entre otros”. Comunicado del INSP

El instituto señaló que los cuerpos de las personas utilizan estos compuestos para producir células nuevas todos los días, y son de gran importancia durante el embarazo para el desarrollo neurológico de un bebé.

Estrategias para prevenir defectos del tubo neural

En México, la fortificación con ácido fólico en harinas de maíz y trigo se implementó de manera voluntaria en 2001 y se volvió obligatoria en 2008. Sin embargo, las tablas nutricionales disponibles no contemplan con precisión los alimentos elaborados de forma no industrial, como el pan casero o productos hechos con harina de maíz fortificada, como tortillas y tamales.

Para atender esta carencia, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, en colaboración con instituciones de Estados Unidos, analizaron el contenido de ácido fólico en pan casero y tortillas consumidas en México.

Los resultados mostraron que 100 gramos de pan blanco aportan en promedio 112 mcg de ácido fólico, mientras que el pan dulce contiene 82.6 mcg. En el caso de las tortillas elaboradas con harinas fortificadas, el contenido es de 131 mcg de ácido fólico por cada 100 gramos, mientras que las tortillas genéricas apenas aportan 5 mcg de folato.

Al evaluar el consumo poblacional con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se observó que la ingesta de ácido fólico disminuyó con la edad.

Menor y mayor consumo

El mayor porcentaje de casos de consumo menor a lo recomendado se encontró en las mujeres entre 14 y 39 años de edad. Por el contrario, el consumo excesivo ocurrió principalmente en niñas y niños menores de 9 años, y en niños entre 9 y 13 años de edad.

Estos hallazgos evidenciaron que, pese a la fortificación, no se logró aumentar adecuadamente la ingesta de ácido fólico en mujeres en edad reproductiva, objetivo central de esta política pública.

Alimentación y hábitos saludables, para garantizar una mejor vida

Es importante recordar que para una etapa reproductiva y gestación del embarazo se recomienda:

Mejorar la dieta de las mujeres, asegurando un aporte suficiente de vitaminas y minerales, especialmente ácido fólico.

Evitar el consumo de sustancias nocivas, particularmente alcohol y tabaco.

Controlar la diabetes preconcepcional y gestacional.

Evitar la exposición a sustancias peligrosas durante el embarazo, como metales pesados y plaguicidas.

Consumir medicamentos y exponerse a radiaciones durante el embarazo únicamente cuando esté justificado.

Completar el esquema de vacunación, especialmente contra el virus de la rubéola.

Acudir a consultas obstétricas de control y realizar estudios de detección oportuna como ecografías y pruebas genéticas.

El último punto es importante, ya que más allá del ácido fólico en harinas de maíz y trigo, los especialistas recomiendan el consumo del ácido fólico durante todo el embarazo, incluso tomarlo antes de la gestación.

