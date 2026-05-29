Dieta basada en plantas ayudaría a prevenir la obesidad durante la menopausia

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Dieta a base de plantas para a prevenir obesidad en la menopausia. Foto: HealthDay

Para muchas mujeres, la menopausia parece que su cuerpo dejó de seguir las reglas de repente, sus comidas siguen iguales, pero su peso sigue aumentando.

Ahora, un nuevo estudio sugiere que ciertos patrones alimentarios pueden ayudar a reducir el riesgo de obesidad durante esta transición vital.

Los investigadores siguieron a más de 38 mil mujeres durante 12 años, registrando su ingesta de alimentos mediante cuestionarios detallados.

Compararon su cambio anual de peso en siete patrones dietéticos, incluyendo la dieta mediterránea, la dieta DASH, dietas de origen vegetal, bajas en carbohidratos y consumo de alimentos ultraprocesados.

De media, las mujeres ganaban alrededor de 2 libras al año.

¿La dieta asociada al menor riesgo de obesidad? Un patrón alimenticio mayormente orientado a las plantas llamado “dieta saludable planetaria”.

Se centra en frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales y grasas saludables, mientras limita los alimentos ultraprocesados, los carbohidratos refinados y las carnes procesadas.

Estilos de alimentación similares, incluyendo la dieta mediterránea, la dieta DASH y dietas saludables de origen vegetal, también se relacionaron con mejores resultados en el peso económico.

Por otro lado, las dietas con mayor probabilidad de aumentar los niveles de azúcar en sangre e insulina se relacionaron con un mayor aumento de peso durante la menopausia. Estas dietas suelen ser más ricas en alimentos ultraprocesados, carnes rojas y procesadas, patatas y sodio.

Los autores, liderados por el Dr. Tong Xia, investigador postdoctoral en la Universidad de Harvard, afirman que los hallazgos sugieren que pequeños cambios en la dieta pueden ayudar a favorecer un control más saludable del peso y una salud metabólica a largo plazo durante la menopausia.

Los hallazgos se publicaron recientemente en JAMA Network Open.

Autor: Personal de HealthDay Reportero de HealthDay

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