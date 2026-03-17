FDA alerta por ingrediente tóxico en más de 20 suplementos para bajar de peso, se venden en línea

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Los productos han sido vendidos en internet. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) alertó sobre la presencia de ingredientes tóxicos en suplementos para bajar de peso que se comercializan a través de sitios como Amazon y eBay .

La agencia federal encargada de proteger la salud pública en Estados Unidos (EE. UU.) actualizó una alerta sanitaria sobre suplementos alimenticios que ya contemplaba más de 20 productos señalados por posibles riesgos.

En esta nueva revisión, publicada el 11 de marzo de 2026, la autoridad añadió un suplemento adicional a la lista.

Dichos suplementos mencionan contener raíz de tejocote (Crataegus mexicana) o semilla de Brasil, que se anuncian como un tratamiento eficaz para bajar de peso de forma natural.

Sin embargo, tras un análisis, la FDA descubrió que los productos adelfa amarilla (Thevetia peruviana) en lugar de los ingredientes etiquetados.

¿Qué es la adelfa amarilla?

La adelfa amarilla es una planta venenosa originaria de México y Centroamérica y una sustancia tóxica que preocupa a los funcionarios de salud pública.

La planta se cultiva con fines ornamentales en zonas tropicales y subtropicales. Sin embargo, se ha reportado que todas sus partes, especialmente las semillas y hojas, son tóxicas.

Las semillas mantienen su toxicidad estando deshidratadas y entre más inmaduro el fruto mayor toxicidad, según datos de la Secretaría de Salud de México.

Algunos individuos pulverizan las semillas antes de ingerirlas, aumentando el riesgo de intoxicación, pues de esta manera se mejora su absorción.

¿Qué signos y síntomas se pueden manifestar por consumir adelfa amarilla?

Vómitos

Frecuencia cardíaca baja

Cambios cardiovasculares (bloqueo sinusal y aurículo-ventricular)

Mareos y vértigo

Diarrea

Alteraciones electrolíticas

Dolor abdominal

Alteraciones mentales y disturbios visuales

¿Dónde se ha detectado la venta de los suplementos?

Fue en septiembre de 2023 cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron un reporte sobre varios productos de raíz de tejocote que se descubrió que habían sido sustituidos por adelfa amarilla, una sustancia tóxica.

Según este informe, inició una investigación para tomar muestras y analizar otros productos de raíces de tejocote.

Como muestra la lista de la FDA, la venta de los suplementos alimenticios para bajar de peso ha sido detectada en Amazon, eBay, Etsy, así como en sitios web independientes.

Cabe mencionar que algunas empresas han retirado los productos del mercado, los han eliminado o no han detenido su venta.

¿Cuáles son los suplementos alimenticios que contienen adelfa amarilla?

Tras la última actualización de la FDA, los productos enlistados a continuación contienen adelfa amarilla:

Empresa comercializadora Naturista Reyes (Suerte Y Salud LLC, La Tia Mana LLC), añadido a la tabla el 11 de marzo de 2026: marca, Chupa Panza, de venta en eBay. La FDA no pudo contactar con la empresa vendedora. eBay eliminó el anuncio el 10 de marzo de 2026.

Empresa comercializadora OBC GROUP CORP, añadido a la tabla el 3 de noviembre de 2025: marca SdB Semilla de Brasil Tejocote Root, de venta en eBay. La empresa no se ha comprometido a llevar a cabo un retiro del mercado.

Empresa comercializadora OBC GROUP CORP, añadido el 3 de noviembre de 2025: marca SdB ELITE, de venta en naturalvida.com. La empresa no se ha comprometido a llevar a cabo un retiro del mercado.

Empresa comercializadora SiluetaYa, LLC, añadido el 3 de noviembre de 2025: marca SiluetaYa Mexican Tejocote Roots, de venta en siluetayausa.com, con anuncio de retiro del mercado.

Empresa comercializadora Shopnewmeroot.com: marca New Me, de venta en Shopnewmeroot.com, la FDA no puede contactar a la empresa.

Empresa comercializadora Vidaslim Co./Vidaslim USA: marca VidaSlim, de venta en Vidaslim.com, con anuncio de retiro del mercado.

Empresa comercializadora Creativa Interiors, LLC/Privit Wellness, LLC: marca Primor Health Optimus Weight, de venta en Amazon, la empresa no se ha comprometido a llevar a cabo un retiro del mercado.

Empresa comercializadora Innovacion Natural, LLC: marca SdB Elite Salud da Belleza, de venta en Amazon, la FDA no puede contactar a la empresa.

Empresa comercializadora Innovacion Natural, LLC: marca Brazil Seed Semilla de Brazil, de venta en Amazon, la FDA no puede contactar a la empresa y eliminado de Amazon.

Empresa comercializadora World Green Nutrition Inc. / Alipotec: marca Green ELV Nutrition brand Elv Control Herbal Supplement (capsules), de venta en Amazon, con anuncio de retiro del mercado.

Empresa comercializadora Alipotec South TX World Green Nutrition, Inc.: marca ALIPOTEC ELV Mexican Tejocote Root, de venta en alipotecus.com, con anuncio de retiro del mercado.

Empresa comercializadora Amazon.com: marca nwl NUTRA Mexican Tejocote Root, con anuncio de retiro del mercado.

Empresa comercializadora Global Mix Inc.: marca EVA NUTRITION Mexican Tejocote Root, con anuncio de retiro del mercado.

Empresa comercializadora Sunset Sales +: marca ELV King All Natural Tejocote Root y ELV King Tejocote Root Raiz de Tejocote, de venta en Amazon, la FDA señala que se negó a efectuar el retiro del mercado; eliminó los listados.

Empresa comercializadora ALIPOTEC RAIZ DE TEJOCOTE: marca ALIPOTEC Tejocote Root Dietary Supplement Pieces, de venta en alipotectejocote.com, la FDA no puede contactar la empresa.

Empresa comercializadora Natural Supplements, LLC: marca Science of ALPHA Mexican Tejocote Roo, de venta en Tejocotemexican.com, con anuncio de retiro del mercado.

Empresa comercializadora H and Natural: marca H & Natural Tejo Root Raiz de Tejocote y H & Natural Brazil Seed, de venta en Handnatural.com, con anuncio de retiro del mercado.

Empresa comercializadora Backstage CTC Seller: marca ALIPOTEC Tejocote Root Raiz de Tejocote, de venta en Amazon, con anuncio de retiro del mercado.

Empresa comercializadora Amazon.com: marca ALIPOTEC Tejocote Root Dietary Supplement Pieces, Nutraholics ELV Tejocote Root Dietary Supplement Pieces, Nutraholics ELV Nutraking Mexican Tejocote Root Supplement Pieces y ALIPOTEC Tejocote Root, la FDA señala que se negó a efectuar el retiro del mercado; eliminó los listados.

Empresa comercializadora Global Mix, Inc.: marca Niwali Raiz de Tejocote y Science of Alpha Mexican Tejocote Root, de venta en Etsy.com, con anuncio de retiro del mercado.

Empresa comercializadora Innovacion Natural, LLC: marca ALIPOTEC Tejocote Root Dietary Supplement Pieces, de venta en Innovacionnatural.com, la FDA no puede contactar a la empresa.

Empresa comercializadora Pastor-Villareal, Inc.: marca Tejocotex Tejocote Root, de venta en Amazon, la FDA señala que se negó a efectuar el retiro del mercado; eliminó los listados.

¿Qué deben hacer los consumidores?

La FDA recomienda a los consumidores que dejen de usar estos productos y los desechen. Asimismo, recomienda a quienes hayan consumido cualquiera de estos productos a que se comuniquen con su médico de inmediato, incluso si los productos no se han utilizado recientemente, para realizar una evaluación adecuada.

Llamar al 911 o buscar ayuda médica de emergencia de inmediato en caso de presentar efectos secundarios graves a causa de estos productos. Asimismo, los consumidores también pueden comunicarse con el centro estatal de control de intoxicaciones.

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