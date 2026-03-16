Cofepris emite alerta sanitaria por robo de insulina Lantus para la diabetes; advierte riesgos por su uso

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Lantus solo se vende con receta. Foto: Getty Images|Ilustrativa

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió este lunes una alerta sanitaria por el robo del medicamento Lantus, una insulina utilizada para el tratamiento de la diabetes. La autoridad advirtió que la posible distribución ilegal del producto representa un riesgo para la salud de la población.

La Cofepris señaló que este medicamento requiere de refrigeración para garantizar su eficacia y seguridad, por lo que advirtió que se desconoce si, tras el robo, el producto fue almacenado bajo las condiciones adecuadas.

El lote sustraído corresponde a la solución inyectable de 3.64 mg en frasco ámpula de 10 mililitros, identificado con el número de lote 3F010A y fecha de caducidad julio de 2026.

La autoridad pidió no adquirir ni utilizar este medicamento si coincide con dichas características.

De acuerdo con el comunicado, el robo ocurrió el pasado 3 de marzo en el Estado de México. No obstante, la autoridad aclaró que el incidente no involucra la totalidad del lote fabricado, importado y distribuido.

El hurto se registró en el municipio de Jilotepec y fue notificado a Cofepris por la empresa Sanofi Aventis de México, responsable del medicamento.

¿Para que sirve la insulina glargaris?

De a acuerdo con la Asociación Española de Pediatría, la insulina glargina es un análogo de insulina humana de acción prolongada, que se obtiene por tecnología del ADN recombinante de Escherichia coli.

MedlinaPlus, detalla que se usa en las personas con diabetes tipo 1y tipo 2, ayuda a trasladar el azúcar de la sangre a otros tejidos del cuerpo, donde se utiliza para producir energía y evita que el hígado produzca más azúcar.

¿Qué recomienda Cofepris ante el robo de Lantus?

Ante esta situación, Cofepris emitió una serie de recomendaciones para evitar riesgos sanitarios:

No adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública o en comercios no establecidos o informales .

comercializados en la o en . En caso de identificar a la venta el medicamento Lantus (insulina glargina) en dichos lugares, realizar la denuncia sanitaria correspondiente .

en dichos lugares, . Para la adquisición y uso del medicamento Lantus , al tratarse de un medicamento clasificado como fracción IV , se requiere receta médica para su venta , además de supervisión médica .

, al tratarse de un , , además de . Reportar reacciones adversas a través del sistema VigiRam o al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx .

a través del sistema o al correo electrónico . Adquirir únicamente medicamentos a través de distribuidores reconocidos por los titulares de los registros sanitarios .

a través de por los titulares de los . Comprobar la legal adquisición y comercialización de los productos, verificando que se cuente con documentación y facturas correspondientes.

La Cofepris confirmó que continuará con las acciones de control sanitario para prevenir riesgos a la salud derivados de productos que incumplan la legislación vigente.

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