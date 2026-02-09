Epilepsia: ¿cómo ayudar a una persona con convulsiones? OPS explica paso a paso qué hacer

GENERANDO AUDIO...

La OPS explicó la importancia de mantener la calma.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) compartió una guía sobre cómo ayudar a una persona con convulsiones por un ataque epiléptico, en el marco el Día Internacional de la Epilepsia que se conmemora cada 10 de febrero.

De acuerdo con la OPS, presenciar una convulsión puede generar miedo e incertidumbre, pero saber cómo actuar puede marcar una gran diferencia para evitar lesiones y proteger la vida de la persona afectada.

Acciones clave que cualquier persona puede realizar mientras ocurre una crisis epiléptica

De acuerdo con la OPS, estas son las acciones recomendadas durante una convulsión:

Despejar la zona de objetos peligrosos que puedan causar golpes o heridas.

de objetos peligrosos que puedan causar golpes o heridas. Colocar a la persona de lado , para facilitar la respiración y evitar que aspire saliva.

, para facilitar la respiración y evitar que aspire saliva. Poner algo blando bajo su cabeza , como una chamarra o mochila, para protegerla.

, como una chamarra o mochila, para protegerla. Aflojar la ropa que genere presión, especialmente alrededor del cuello o la cintura.

que genere presión, especialmente alrededor del cuello o la cintura. Retirar lentes o gafas , si los usa.

, si los usa. Permanecer con la persona hasta que la convulsión termine y recupere la conciencia.

hasta que la convulsión termine y recupere la conciencia. Anotar la duración de la crisis , ya que esta información es importante para el personal médico.

, ya que esta información es importante para el personal médico. Llamar a emergencias si la convulsión dura más de cinco minutos, si se repite o si la persona no recupera el estado de alerta.

Lo que no se debe hacer

Tan importante como saber ayudar es conocer qué acciones pueden ser peligrosas:

No introducir nada en la boca ni intentar “sujetar la lengua”.

ni intentar “sujetar la lengua”. No sujetar ni inmovilizar a la persona durante la convulsión.

a la persona durante la convulsión. No apretar manos o extremidades .

. No intentar darle comida, agua o medicamentos mientras convulsiona.

Estas prácticas pueden provocar lesiones graves, tanto a la persona afectada como a quien intenta ayudar.

La epilepsia puede tratarse y, en muchos casos, controlarse mediante medicamentos anticrisis, permitiendo a las personas llevar una vida plena.

Daño cerebral o traumatismo durante el parto

Lesiones graves en la cabeza

Accidente cerebrovascular

Infecciones o tumores cerebrales

Síndromes y condiciones genéticas

¿Qué es la epilepsia?

La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por una predisposición del cerebro a presentar crisis epilépticas, las cuales se producen por descargas eléctricas anormales en las neuronas. A nivel mundial, afecta a alrededor de 50 millones de personas, lo que la convierte en una de las enfermedades neurológicas más frecuentes.

Según la OPS, una persona puede ser diagnosticada con epilepsia cuando ha presentado dos o más convulsiones no provocadas. Aunque puede aparecer a cualquier edad, sus causas son diversas y no siempre identificables.

Entre las principales causas se encuentran:

La OPS destacó que la desinformación sigue siendo uno de los principales problemas alrededor de la epilepsia. Conocer qué es, cómo se manifiesta y cómo actuar ante una convulsión reduce riesgos, combate el estigma y salva vidas.

Actuar con calma, respeto y conocimiento puede marcar la diferencia en un momento crítico, explicó.

