Expertos advierten quiénes no deben vacunarse contra el sarampión en México

Conoce las vacunas contra el sarampión disponibles en México – Foto: Cuartoscuro

La Asociación Mexicana de Vacunología advirtió que en el contexto del brote activo de sarampión en México, es fundamental vacunarse contra la enfermedad. Sin embargo, precisó que aunque el biológico es seguro y altamente efectivo, existen contraindicaciones específicas en las que no debe aplicarse.

“Conocer las contradicciones de la vacuna permite proteger a la población sin generar desinformación”, destacó la asociación a través de redes sociales.

¿Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión?

La vacuna de sarampión no es recomendada para los siguientes grupos:

Embarazadas : la vacuna SRP no debe aplicarse durante el embarazo , ya que es una vacuna de virus vivos atenuados.

: la , ya que es una vacuna de virus vivos atenuados. Personas con inmunosupresión grave : pacientes con cáncer en quimioterapia , trasplantes , inmunodeficiencias primarias o tratamiento inmunosupresor intenso

: pacientes con en , , inmunodeficiencias primarias o tratamiento inmunosupresor intenso Antecedente de reacción alérgica grave (anafilaxia): a una dosis previa de SRP o a alguno de sus componentes

(anafilaxia): a una dosis previa de SRP o a alguno de sus componentes Enfermedad aguda moderada o grave: en estos casos la vacunación debe posponerse, no suspenderse de forma definitiva

La asociación también aclaró que la alergia al huevo no es una contraindicación para la vacuna contra el sarampión, excepto si existe antecedente documentado de anafilaxia grave, esto porque en redes sociales circula información falsa al respecto.

También destacó que la vacuna contra el sarampión es segura durante la lactancia.

“La lactancia materna no interfiere con la respuesta a la vacuna y el bebé no corre ningún riesgo, ya que la vacuna no se transmite ni afecta al lactante a través de la leche materna”. Asociación Mexicana de Vacunología

Además explicó que la mayoría de las personas sí pueden vacunarse y recomendó que ante cualquier duda la persona acuda con personal de salud.

¿Cómo te puedes contagiar y cuáles son los síntomas?

La transmisión ocurre a través de gotículas al hablar, toser o estornudar, y aunque suele afectar a niñas y niños, también puede presentarse en adolescentes y adultos, advirtieron especialistas de la UNAM.

De acuerdo con Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, la infección tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días .

Los primeros síntomas son:

Fiebre alta

Tos

Escurrimiento nasal

Enrojecimiento de ojos y dolor de cabeza

Después de dos días, aparece una erupción cutánea en todo el cuerpo, uno de los signos más visibles del padecimiento.

Las personas más susceptibles son quienes no cuentan con esquema completo de vacunación, explicó la UNAM.

Ante la duda, la máxima casa de estudios recomendó que personas menores de 50 años que no sepan si recibieron ambas dosis se apliquen una dosis adicional.

En cambio, quienes superan esa edad no requieren vacuna, ya que es muy probable que hayan tenido la enfermedad en su infancia y estén inmunizados.

¿Puedo vacunarme contra el sarampión si no es mi clínica, estoy en otro estado o soy extranjero?

De acuerdo con la Secretaría, una persona puede vacunarse contra el sarampión en cualquier clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), sin importar si se es derechohabiente.

Aplica lo mismo para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Centros de Salud o campañas de vacunación.

Si el usuario es extranjero o se encuentra en un estado diferente al que reside, también se puede vacunar contra el sarampión en cualquiera de los lugares antes mencionados.

