Uso de cubrebocas por sarampión en México: ¿cuál recomienda usar el IMSS?

Se recomienda el uso de cubrebocas en ciertos casos.

México atraviesa un brote de sarampión por lo que autoridades han recomendado el uso de cubrebocas en casos específicos para prevenir contagios, por ejemplo; en la población que viva en zonas con alta incidencia de contagios.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se recomienda utilizar cubrebocas tricapa o N95, bien ajustado a nariz y boca, sin bajarlo para hablar, toser o estornudar, y retirarlo únicamente tocando los elásticos, seguido de una adecuada higiene de manos.

“Utilizar cubrebocas, preferentemente N95, durante el periodo de transmisibilidad: cuatro días antes y cuatro días después del inicio del exantema”. IMSS

Según las recomendaciones oficiales, el cubrebocas debe utilizarse en los siguientes casos:

Personas con síntomas o con diagnóstico confirmado de sarampión , cuando estén cerca de otras personas, salgan de su área de aislamiento dentro del hogar, por ejemplo, al usar el baño o acudan a valoración médica.

, cuando estén cerca de otras personas, salgan de su área de aislamiento dentro del hogar, por ejemplo, al usar el baño o acudan a valoración médica. Personas cuidadoras , especialmente si no cuentan con esquema completo de vacunación o refuerzo, cuando tengan contacto directo con la persona enferma o con su entorno.

, especialmente si no cuentan con esquema completo de vacunación o refuerzo, cuando tengan contacto directo con la persona enferma o con su entorno. Personal médico y de enfermería , durante la atención de casos sospechosos o confirmados.

, durante la atención de casos sospechosos o confirmados. Población en general que viva en zonas con alta incidencia de contagios, como medida preventiva adicional.

En el Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez confirmó el regreso del cubrebocas y de filtros sanitarios en las escuelas con la finalidad de prevenir contagios de sarampión.

Otra de las medidas que ha recomendado la Secretaría de Salud para evitar contagios es la vacunación.

Cabe destacar, que una persona puede vacunarse contra el sarampión en cualquier clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), sin importar si se es derechohabiente.

Aplica lo mismo para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Centros de Salud o campañas de vacunación.

Además, el servicio es gratuito en todas las unidades de salud.

¿Cómo te puedes contagiar y cuáles son los síntomas?

La transmisión ocurre a través de gotículas al hablar, toser o estornudar, y aunque suele afectar a niñas y niños, también puede presentarse en adolescentes y adultos, advirtieron especialistas de la UNAM.

De acuerdo con Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, la infección tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días .

Los primeros síntomas son:

Fiebre alta

Tos

Escurrimiento nasal

Enrojecimiento de ojos y dolor de cabeza

Después de dos días, aparece una erupción cutánea en todo el cuerpo, uno de los signos más visibles del padecimiento.

Las personas más susceptibles son quienes no cuentan con esquema completo de vacunación, explicó la UNAM.

Ante la duda, la máxima casa de estudios recomendó que personas menores de 50 años que no sepan si recibieron ambas dosis se apliquen una dosis adicional.

En cambio, quienes superan esa edad no requieren vacuna, ya que es muy probable que hayan tenido la enfermedad en su infancia y estén inmunizados.

