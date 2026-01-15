UNAM advierte por embate “muy fuerte” de influenza en México, dónde vacunarse

GENERANDO AUDIO...

Se espera un embate “muy fuerte” de influenza en México, advirtió Samuel Ponce de León Rosales, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El académico también alertó que hay otras enfermedades respiratorias que circulan actualmente en el país como el COVID 19 y la infección por el virus sincitial respiratorio (VSR).

Ponce de León Rosales consideró que el aumento de casos ya está ocurriendo en Estados Unidos, con tasas de infección muy altas, las más elevadas que se han visto en más de una década.

“Esperaríamos que en México la influenza siga predominando y que el COVID 19 se presente con una frecuencia no muy significativa”. Samuel Ponce de León Rosales, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM

Se espera que la temporada de influenza termine en abril o mayo, por lo que el especialista aconsejó vacunarse.

Dónde vacunarse en México y síntomas de la influenza

La aplicación de la vacuna se realiza en centros de salud, así como en unidades médicas del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, además de instalaciones de la SEDENA y la SEMAR.

La vacuna forma parte de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, la cual se desarrolla desde octubre de 2025 y hasta el 3 de abril de 2026.

También están disponibles otras vacunas como la del COVID 19 y para los mayores de 60 años la de Streptococcus pneumoniae o neumococo, bacteria causante de la neumonía. En cuanto a los niños, está incluida en su esquema de vacunación.

Sobre los síntomas, el especialista explicó que algunos cuadros de influenza presentan una sintomatología un poco más intensa en los primeros días.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Dolor muscular generalizado

Fiebre

Dolor de cabeza y de garganta

Tos

“Los niños de menos de cinco años y los adultos mayores de más de 65 años pueden pasar por cuadros más intensos e incluso graves”, destacó Samuel Ponce de León.

Y recomendó que, a partir de los 60 años, las personas se vacunen contra Streptococcus pneumoniae o neumococo, bacteria causante de la neumonía. En cuanto a los niños, esta vacuna está incluida en su esquema de vacunación.

Otras enfermedades respiratorias que circulan este invierno

El médico de la UNAM destacó que aunque los el número de casos de el COVID 19 ha sido relativamente bajo, esta enfermedad sigue activa.

Y agregó que no se debe olvidar que la influenza y la COVID 19 también son causadas por virus que se transmiten mediante gotículas expulsadas por la nariz y la boca al estornudar, toser o hablar, o que llegan al tracto respiratorio de una persona luego de que ésta toca una superficie en la que permanecían y se lleva la mano al rostro.

Por lo que se refiere a la infección por VSR, informó que también se ha registrado un número alto de casos.

“Esa infección ocasiona, en específico, molestias nasales y oculares, irritación de la garganta y tos, la cual puede persistir a lo largo de varias semanas como consecuencia de la inflamación del epitelio respiratorio”, precisó.

Además de los ya mencionados, “en el ambiente invernal hay otros virus, enterovirus y rinovirus que pueden causar síntomas similares a los que desatan las enfermedades ya mencionadas, es decir, escurrimiento nasal, estornudos, cuerpo cortado, dolor de cabeza y, a veces, dolor de garganta y fiebre”, señaló el universitario.

OPS también emitió alerta por influenza y VSR

Organización Panamericana de la Salud (OPS) también emitió una alerta el pasado 10 de enero por la circulación simultánea de influenza estacional y VSR.

En México, la Secretaría de Salud reportó al menos siete muertos por influenza A H1N1 en México, así como 2 mil 313 casos (de octubre del 2025 a inicios de enero de este año).

La dependencia nacional destacó que, de los casos registrados, casi el 40% se presentó en niños y jóvenes adultos.

