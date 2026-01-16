¿Te truena la rodilla cuando hace frío? no es un mito, la ciencia lo explica

GENERANDO AUDIO...

¿Te truena la rodilla o sientes más dolor articular cuando baja la temperatura? No es tu imaginación ni un mito popular. El frío sí tiene efectos reales en las articulaciones, sobre todo en zonas de carga como la rodilla, la cadera y la columna, explican especialistas.

Durante la temporada invernal, muchas personas notan rigidez, crujidos y molestias al caminar, subir escaleras o levantarse después de estar sentados. Este problema es más común en adultos mayores, deportistas, personas sedentarias o con desgaste articular, obesidad o lesiones previas.

Por qué el frío afecta las articulaciones, según especialistas

El doctor Víctor Axotla, cirujano articular y director del Instituto de Rodilla y Cadera, explica que dentro de la rodilla existe el líquido sinovial, cuya función es lubricar, proteger y desinflamar la articulación.

Cuando hace frío, este líquido se vuelve más espeso y pierde fluidez. Esto provoca mayor rigidez, músculos tensos, dolor y pérdida de movilidad. Por eso, el frío impacta más en articulaciones de carga como la rodilla, la cadera y la columna, aunque también puede afectar manos, muñecas, codos y hombros.

Estos efectos se presentan con mayor frecuencia en personas con osteoartrosis u osteoartritis, padecimientos que, de acuerdo con el especialista, son más comunes en mujeres mayores de 55 años. Estas enfermedades dañan el cartílago articular y generan dolor intenso, inflamación y dificultad para moverse.

No todos los crujidos son normales. El doctor Axotla aclara que es común que las articulaciones “truenen”, pero no deben doler. Si hay dolor, inflamación o pérdida de movilidad, es una señal de alerta y se debe acudir con un especialista.

Casos y recomendaciones médicas

Víctor Luna, paciente con afectaciones en la rodilla, relató que durante esta época del año el dolor era constante al caminar o subir escaleras, al grado de no poder apoyar bien la pierna. Tras una evaluación médica, fue sometido a un procedimiento para mejorar las condiciones de su cartílago, que incluyó limpieza articular y sutura de menisco.

Entre las recomendaciones básicas están calentar la articulación, cubrirla, protegerla del frío y, sobre todo, moverla. Sin embargo, la mejor decisión siempre será acudir con un traumatólogo u ortopedista, quienes pueden prevenir lesiones mayores y dar el tratamiento adecuado.

