México supera los 2 mil casos de sarampión en 2026, en 36 días se dispararon contagios

Solo se reporta una defunción en el país. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La República Mexicana ya superó la barrera de los 2 mil casos de sarampión en 2026, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2026 del 5 de enero. En tan sólo 36 días, México presentó el 31.5% de los casos totales del año pasado.

Jalisco es el estado con más casos acumulados confirmados con mil 183, es decir, el 58.3% del total. Por esta razón, la entidad ha implementado el uso obligatorio de cubrebocas en siete municipios y ha aplicado 564 mil vacunas en lo que va del año.

¡México vuela para superar el número de casos de sarampión de 2025!

A lo largo de todo 2025, México confirmó 6 mil 432 casos de sarampión; en los 36 días que han transcurrido de 2026, se han confirmado 2 mil 27, es decir, el 31.5% de los casos totales del año pasado, según los datos de la Secretaría de Salud (SSA).

Cabe destacar que también se tiene el registro de 5 mil 606 casos probables acumulados, es decir, no se han podido confirmar como contagios por sarampión.

Por otro lado, el año 2025 terminó con 30 estados con casos, mientras que 27 entidades ya tienen casos confirmados con corte al 5 de febrero de 2026, según muestran las estadísticas oficiales.

¿Cuáles son los estados con más casos de sarampión en México?

Jalisco es, con amplia diferencia, el estado más impactado por el sarampión durante 2026; cabe destacar que Chihuahua era el estado con mayores consecuencias por la enfermedad.

Jalisco: 1,183 casos Chiapas: 232 casos Ciudad de México: 112 casos Sinaloa: 115 casos Colima: 49 casos Puebla: 45 casos Michoacán: 40 casos Tabasco: 30 casos Estado de México: 29 casos Guerrero: 27 casos Nayarit: 21 casos Sonora: 20 casos Durango: 19 casos Veracruz: 15 casos Tlaxcala: 12 casos Baja California: 11 casos Nuevo León: 10 casos Chihuahua: 9 casos Querétaro: 9 casos Oaxaca: 9 casos Morelos: 6 casos Aguascalientes: 6 casos Quintana Roo: 6 casos Hidalgo: 6 casos San Luis Potosí: 3 casos Yucatán: 2 casos Guanajuato: Un caso

Fuente: Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2026

Los cinco estados que no han presentado casos al momento en México son: Zacatecas, Coahuila, Campeche, Tamaulipas y Baja California Sur.

¿Qué está pasando en Jalisco?

Jalisco es el estado con mayor número de casos de sarampión en lo que va de 2026 con mil 183 casos confirmados, consolidándose como el nuevo “epicentro” de la enfermedad en el país, según los datos mostrados en el Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2026 con corte al 5 de febrero.

En total, México registra la presencia de 2 mil 27 casos, es decir, Jalisco tiene el 58.3% de los casos totales que se han presentado en México desde el 1 de enero hasta el 5 de febrero.

La tasa de incidencia de la afección en esta entidad es de 13.17 personas por cada 100 mil habitantes, más alta que en cualquier otra entidad del país.

Fuera de Jalisco, los 31 estados restantes de la República Mexicana cuentan con 844 casos de sarampión, es decir, dicha entidad por sí misma cuenta con 339 casos más que todo el país en conjunto.

¿Cuál es el panorama por el sarampión en México?

El grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (1,269 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1,018 casos) y el de 25 a 29 años (932 casos).

En cuanto a la tasa de incidencia, el grupo de edad de menores de un año reportó la más elevada con 49.10 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 14.81 y 9.61 respectivamente.

Al día de hoy se han reportado 8 mil 459 casos acumulados de sarampión; en las últimas 24 horas se reportaron 46 casos.

Los casos confirmados de sarampión de acuerdo al lugar de notificación se distribuyeron en 32 estados y 300 municipios.

México y Jalisco tienen vacunas contra sarampión

La Secretaría de Salud (SSA) federal también anunció en un comunicado que México cuenta con vacunas contra el sarampión disponibles y suficientes para atender a la población de todo el país.

“Actualmente, se dispone de 23 millones 529 mil 75 dosis y se han adquirido un total de 27 millones 364 mil 605 dosis de vacunas contra el sarampión”, precisó este viernes la dependencia.

En entrevista con “A las nueve en Uno”, el Dr. Roberto Carlos Rivera, director de Salud Pública del Estado de Jalisco, recalcó: “Vacuna suficiente, actualmente, te puedo decir que sí tenemos“; sin embargo, también reconoció que ya se externó la necesidad hacia la federación de un reabastecimiento.

“Actualmente sí tenemos esa vacuna en todo el sector salud; en IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, SEDENA y servicios médicos de los municipios, alrededor de mil 80 personas están aplicando vacunas al día en todo el estado”. Dr. Roberto Carlos Rivera, director de Salud Pública de Jalisco

Por otro lado, el director de Salud Pública de Jalisco señaló que la entidad hizo un cálculo de 2 millones de vacunas para poder cubrir a las personas susceptibles, de las cuales ya tienen cubiertas un millón 149 mil dosis aplicadas.

“Necesitamos completar esos 2 millones y con esto vamos a ver cómo entramos a un control y el chiste aquí es proteger”, remató.

