¿No recuerdas si te aplicaron la vacuna contra el sarampión? Esto es lo que debes hacer

Virus del sarampión. Getty

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el 4 de febrero una alerta epidemiológica ante el avance del sarampión en la región, con México como el país que registra el mayor número de casos en América. El brote encendió las alarmas sanitarias y reactivó el llamado urgente a la vacunación, pero ¿qué hacer si no recuerdas si te aplicaron la vacuna contra esta enfermedad altamente contagiosa?

Según la Secretaría de Salud, las personas que no tengan su cartilla o desconozcan si recibieron la vacuna deben acudir a su clínica más cercana para su aplicación.

Por su parte, Samuel Ponce de León Rosales, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó que todas las personas menores de 50 años que no tengan certeza de haber recibido dos dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) deben aplicarse una dosis adicional como medida de protección.

Actualmente, el esquema contempla dos dosis: la primera al año de edad y la segunda a los 6 años.

En el caso de las personas mayores de 50 años, generalmente no se requiere la vacuna, ya que estuvieron expuestas al virus cuando su circulación era muy alta y la mayoría desarrolló inmunidad natural, explicó el experto.

México contabiliza los dos veintisiete casos de sarampión en lo que va de 2026, con corte al 5 de febrero, según el reporte de la Secretaría de Salud.

¿Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión?

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Vacunología los grupos de persona que no deben vacunarse contra el sarampión son:

Personas embarazadas : la vacuna SRP no debe aplicarse durante el embarazo, ya que es una vacuna de virus vivos atenuados

: la vacuna SRP no debe aplicarse durante el embarazo, ya que es una vacuna de virus vivos atenuados Personas con inmunosupresión grave : pacientes con cáncer en quimioterapia, trasplantes, inmunodeficiencias primarias o tratamiento inmunosupresor intenso

: pacientes con cáncer en quimioterapia, trasplantes, inmunodeficiencias primarias o tratamiento inmunosupresor intenso Antecedente de reacción alérgica grave (anafilaxia): a una dosis previa de SRP o a alguno de sus componentes

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en México?

En México, la vacuna contra esta enfermedad se aplica de manera gratuita y está disponible en los 32 estados, como parte de las acciones para contener brotes y proteger la salud pública.

De acuerdo con autoridades federales y estatales, la vacuna contra el sarampión puede solicitarse en cualquier Centro de Salud del país, así como en clínicas del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró el pasado 20 de enero que todas estas instituciones cuentan con dosis disponibles y reiteró que no es necesario ser derechohabiente del IMSS para recibir la vacuna.

Para facilitar el acceso, la Secretaría de Salud puso a disposición el número telefónico 079, un servicio gratuito disponible las 24 horas que brinda orientación personalizada para ubicar el punto de vacunación más cercano en todo el país.

En el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud capitalina informó que la inmunización se ofrece de forma gratuita en los centros de salud locales. Las personas interesadas pueden acudir a la unidad médica más cercana a su domicilio, donde recibirán orientación sobre la dosis correspondiente según su edad y cartilla de vacunación.

Haz clic en el enlace para ver cuál es tu centro más cercano.

