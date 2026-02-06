Jalisco ha aplicado 564 mil vacunas contra sarampión en 2026: ¿dónde y quiénes se deben vacunar?

GENERANDO AUDIO...

Jalisco ha aplicado un total de 564 mil dosis de la vacuna contra el sarampión en lo que va de 2026, según dijo el Dr. Roberto Carlos Rivera, director de Salud Pública del Estado de Jalisco en entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las nueve en Uno“.

El funcionario jalisciense también confirmó que la entidad, que figura como la más impactada por la enfermedad, está abastecida debidamente con las vacunas correspondientes para poder proteger a la población.

Jalisco avanza en la vacunación contra el sarampión

El Dr. Roberto Carlos Rivera aseguró este viernes que las autoridades diseñaron una estrategia intensiva de vacunación producto de la presencia de casos de sarampión en 2025 y su intensificación en el inicio de este año.

“En los registros preliminares, en 2026 hemos aplicado poco más de 564 mil dosis. Prácticamente ya alcanzamos las 584 mil, un poquito pasada, de todo lo que se aplicó en 2025”. Dr. Roberto Carlos Rivera, director de Salud Pública de Jalisco

Con corte a la semana 4 de 2026, se aplicaron 211 mil dosis, mientras que en la semana 5 se aplicaron202 mil, según dijo en entrevista con “A las nueve en Uno“.

¿Dónde se pueden aplicar la vacuna los jaliscienses?

Jalisco cuenta con más de 650 puntos donde los ciudadanos pueden aplicarse la vacuna, estos son:

Centros de Salud

Unidades del IMSS

Unidades del ISSSTE

Sin embargo, la entidad también cuenta con 130 módulos extramuros en centros comerciales y otros centros públicos del estado.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Salud de Jalisco llama a los siguientes grupos a aplicarse la vacuna contra el sarampión:

Bebés desde los 6 meses de edad

Niñas, niños y adolescentes sin esquema completo

Personas adultas sin esquema completo

Personas que no tengan la cartilla o desconozcan si recibieron la vacuna

“La vacuna es segura, efectiva y totalmente gratuita. Si tú o algún integrante de tu familia no cuenta con su esquema completo, acude a tu centro de salud más cercano, a los módulos o a las brigadas de vacunación”, precisa la Secretaría de Salud del estado.

¿Jalisco cuenta con vacunas suficientes para toda la población?

El Dr. Roberto Carlos Rivera recalcó: “Vacuna suficiente, actualmente, te puedo decir que sí tenemos“; sin embargo, también reconoció que ya se externó la necesidad hacia la federación de un reabastecimiento.

“Actualmente sí tenemos esa vacuna en todo el sector salud; en IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, SEDENA y servicios médicos de los municipios, alrededor de mil 80 personas están aplicando vacunas al día en todo el estado”. Dr. Roberto Carlos Rivera, director de Salud Pública de Jalisco

Por otro lado, el director de Salud Pública de Jalisco señaló que la entidad hizo un cálculo de 2 millones de vacunas para poder cubrir a las personas susceptibles, de las cuales ya tienen cubiertas un millón 149 mil dosis aplicadas.

“Necesitamos completar esos dos millones y con esto vamos a ver cómo entramos a un control y el chiste aquí es proteger”, remató.

Cabe destacar que la Secretaría de Salud (SSA) federal también anunció en un comunicado que México cuenta con vacunas contra el sarampión disponibles y suficientes para atender a la población de todo el país.

“Actualmente, se dispone de 23 millones 529 mil 75 dosis y se han adquirido un total de 27 millones 364 mil 605 dosis de vacunas contra el sarampión”, precisó este viernes.

¿Los jaliscienses no quieren vacunarse?

El funcionario de Jalisco reconoció que las autoridades han detectado dudas por una “infodemia” en relación a la vacunación, pero en cuanto se les explican los beneficios, la población suele acceder a vacunarse.

“Lo que más hemos encontrado es gente decidiosa, les toca la vacuna y no es que no quieran vacunarse, sino que simplemente se les pasa y no acuden”, destacó.

Por esta razón, se ha aplicado una gran cantidad de vacunas a población rezagada que le tocó aplicarse la vacuna años atrás y que, por una razón u otra, no se la aplicó.

Además, agregó: “Es mucha labor de convencimiento, estamos logrando abatir esto. La gente está preocupada y cuando se anunció la medida de los cubrebocas, mucha gente fue por su vacuna”.

La Secretaría de Salud de Jalisco ordenó el uso obligatorio de cubrebocas en planteles escolares de siete municipios del estado (San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos), como medida preventiva ante el aumento de casos de sarampión. La indicación fue emitida este 3 de febrero de 2026 y está dirigida a la Secretaría de Educación Jalisco.

¿Cuál es la situación actual del sarampión en México?

Jalisco es el estado con mayor número de casos de sarampión en lo que va de 2026 con mil 183 casos confirmados, consolidándose como el nuevo “epicentro” de la enfermedad en el país, según los datos mostrados en el Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2026 con corte al 5 de febrero.

En total, México registra la presencia de 2 mil 027 casos, es decir, Jalisco tiene el 58.3% de los casos totales que se han presentado en México desde el 1 de enero hasta el 5 de febrero.

La tasa de incidencia de la afección en esta entidad es de 13.17 personas por cada 100 mil habitantes, más alta que en cualquier otra entidad del país.

Fuera de Jalisco, los 31 estados restantes de la República Mexicana cuentan con 844 casos de sarampión, es decir, dicha entidad por sí misma cuenta con 339 casos más que todo el país en conjunto.

