Muere Juan Pedro Franco, conocido por haber sido el hombre con mayor peso del mundo, a los 41 años

Juan Pedro Franco, reconocido a nivel internacional por haber sido uno de los casos más emblemáticos de obesidad extrema y por su impacto en la conversación pública sobre esta enfermedad, falleció a los 41 años de edad en su natal Aguascalientes.

A través de un comunicado enviado a Unotv.com, el equipo del Dr. José Antonio Castañeda, bariatra que atendió su caso, informó la partida del Juan Pedro, quien fue considerado “el hombre vivo con mayor peso del mundo“

¿De qué murió Juan Pedro Franco, el hombre con mayor peso?

De acuerdo con el Dr. Castañeda, en los últimos días, el estado de salud de Juan Pedro Franco se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado.

Castañeda expresó sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, y reconoció la huella que la historia de Juan Pedro dejó gracias a su perseverancia, resiliencia y honestidad al compartir su vida, lo cual generó empatía en muchas personas y motivó a otros a enfrentar sus propios retos de salud.

¿Quién era Juan Pedro Franco, el hombre con mayor peso del mundo?

Su historia trascendió fronteras en 2016, cuando fue asistido para salir de su domicilio y recibir atención médica en la ciudad de Guadalajara, tras permanecer en cama por más de ocho años a causa de su exceso de peso y de diversas enfermedades que padecía, como hipertensión, diabetes, linfedema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), entre otras.

Posteriormente, en 2017, fue reconocido por el Récord Guinness como el hombre vivo con mayor peso del mundo, al alcanzar los 595 kilogramos, lo que dio un rostro humano a una condición médica compleja que durante años ha estado rodeada de prejuicios y desinformación.

Bajo la atención del doctor José Antonio Castañeda y su equipo, Juan Pedro logró una pérdida de peso sostenida, así como el control de sus comorbilidades, lo que se tradujo en una mejora significativa en su calidad de vida y en una prolongación relevante de su expectativa de vida.

En 2020, incluso logró superar un contagio de COVID-19, un evento que representaba un alto riesgo debido a su condición de salud previa y que reflejó el impacto de la mejoría alcanzada en los años anteriores, así como la conclusión exitosa de su proceso bariátrico.

El especialista, quien ha subrayado en distintas ocasiones la necesidad de abordar estos casos de manera integral, recordó que “el caso de Juan Pedro fue un proceso médico complejo y desafiante, que ayudó a visibilizar la obesidad como una enfermedad que requiere empatía, ciencia y trabajo coordinado, más allá del estigma que aún la rodea”.

