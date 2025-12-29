GENERANDO AUDIO...

Descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro.

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), informó en la conferencia mañanera de este lunes que las investigaciones del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, contemplan la revisión del registrador electrónico Pulse, conocida como “caja negra ferroviaria”, que está bajo cadena de custodia por parte de las autoridades.

Registrador electrónico Pulse, “caja negra” de los trenes

El secretario de Marina explicó que el Pulse es un registrador electrónico de eventos de la locomotora, lo que en la práctica se conoce como una “caja negra ferroviaria”.

Este dispositivo, detalló, graba y almacena datos técnicos relevantes de la operación del tren, incluyendo:

Velocidad del tren antes del accidente

Posición del acelerador

Estado y uso de los frenos

Dirección de avance y otras variables clave del funcionamiento

Estos datos son fundamentales para las autoridades periciales que investigan qué sucedió exactamente y si hubo fallas técnicas, error humano o alguna otra causa.

El análisis del Pulse permitirá reconstruir de forma objetiva cómo se comportó la unidad en los momentos previos al accidente.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el funcionario federal destacaron que este análisis forma parte del proceso técnico y pericial que determinará las causas del siniestro, incluyendo si hay alguna relación con exceso de velocidad u otros factores operativos.

Investigaciones estarán a cargo de la FGR, SICT y de la Agencia del Transporte Ferroviario

El Almirante Morales Ángeles indicó que, de manera coordinada, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transporte Ferroviario y la Fiscalía General de la República (FGR) harán la evaluación de los hechos.

Respecto a la toma de los sucesos, indicó, están a cargo de la FGR y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.