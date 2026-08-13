¡No caigas! Usan IA para suplantar a médicos y vender productos milagro

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Médicos son suplantados con IA para promover productos milagro.

El médico Alejandro Macías advirtió sobre una serie de videos hechos con inteligencia artificial (IA) donde usan su imagen para promover productos milagro a precios elevados.

“Ahora de moda, productos para la próstata. Cobran en efectivo a domicilio”, explicó el infectólogo en X (antes Twitter)

Utilizan mi nombre (y el de otros médicos) para engañar con la IA. Ahora de moda, productos para la próstata. Cobran en efectivo a domicilio. Cierran en un lado y aparece en otro.

Por desgracia, muchos caen y compran productos milagro a precios estratosféricos. pic.twitter.com/Gn5A17ltUo — Alejandro Macias (@doctormacias) August 13, 2026

De acuerdo con la denuncia de Macías, el video promueve productos milagro para el tratamiento de enfermedades de la próstata.

Y destacó que los delincuentes venden supuestos complejos celulares o tratamientos a domicilio, que posteriormente cobran en efectivo.

Sobre la proliferación de anuncios en internet de supuestos médicos promoviendo este tipo de productos milagro u otros tratamientos alternativos, el especialista explicó que “antes de creer en un consejo en redes, verifique si el perfil tiene menos de un año, desconfíe; si promete una cura única para enfermedades muy distintas, desconfíe más”.

Alejandro Macías no es el único médico que se enfrenta a videos falsos que ocupan su imagen para promover productos milagro

Chequeado detectó anuncios en Facebook que recrean con IA la imagen y la voz de médicos como Alberto Cormillot, Nelson Castro y Daniel López Rosetti para promocionar tratamientos y productos de salud sin evidencia científica.

“Se trata de una modalidad de estafa cada vez más frecuente que se aprovecha de la confianza que generan los profesionales para dar credibilidad a falsas promesas de salud”, destacó el portal de periodismo de verificación.

Los productos milagro que se buscan vender van desde tratamientos para la próstata hasta “secreto natural para las articulaciones”.

“Nada de lo que se ve es real: sus rostros y voces fueron clonados mediante inteligencia artificial (IA) para hacerles decir cosas que nunca dijeron”. Chequeando

El video toma la imagen del médico argentino Nelson Castro. Foto: Chequeando

Otro médico que ha denunciado sobre estas prácticas es el el cardiólogo Jorge Tartaglione, quien le explicó a este mismo medio que su imagen fue utilizada por un anuncio en Facebook que promocionaba“un componente para dejar de fumar”.

“Yo jamás hice una promoción de una marca que se vendiera, jamás. Y me lo hicieron, lo denunciamos y la sacaron”, alertó el médico.

Cómo detectar un video con IA que suplanta a un médico

De acuerdo con Chequeado, hay varias señales que pueden ayudar a identificar videos manipulados o creados con inteligencia artificial:

Revisa la sincronización de labios y voz. Si la boca no coincide con lo que se escucha, la entonación resulta extraña o hay pausas poco naturales, podría tratarse de un contenido manipulado

Si la boca no coincide con lo que se escucha, la entonación resulta extraña o hay pausas poco naturales, podría tratarse de un contenido manipulado Observa los movimientos y el rostro. Los videos generados con IA pueden mostrar gestos poco naturales, cambios repentinos en las facciones o movimientos corporales extraños

Los videos generados con IA pueden mostrar gestos poco naturales, cambios repentinos en las facciones o movimientos corporales extraños Pon atención al fondo. Objetos deformados, elementos que aparecen o desaparecen y cambios inesperados en la escena también pueden ser señales de manipulación

Objetos deformados, elementos que aparecen o desaparecen y cambios inesperados en la escena también pueden ser señales de manipulación Analiza el contexto. Pregúntate si el mensaje coincide con la forma habitual de comunicarse del médico y si realmente suele recomendar ese tipo de tratamientos o productos. Si algo parece poco creíble o fuera de lugar, puede ser un deepfake

Pregúntate si el mensaje coincide con la forma habitual de comunicarse del médico y si realmente suele recomendar ese tipo de tratamientos o productos. Si algo parece poco creíble o fuera de lugar, puede ser un Verifica quién publica el contenido. Chequeado recomienda comprobar si el video proviene de una cuenta oficial o verificada y buscar información sobre el sitio, la empresa o el producto que se promociona

También destacó que los contenidos falsos sobre salud suelen ofrecer productos milagro que pueden curar rápido una enfermedad, o que sirven para tratar distintos padecimientos.