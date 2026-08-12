¿Qué cambios quiere hacer Trump al esquema de vacunación en Estados Unidos y cuáles se aplican en México?

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Donald Trump y la vacuna contra el sarampión, rubeola y paperas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca reducir el número de vacunas recomendadas para los niños y modificar el calendario de aplicación, una medida que ha generado críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advirtió que la propuesta contradice “décadas de evidencia científica”.

Trump firmó el lunes una orden ejecutiva en la que exige un menor número de vacunas infantiles y también recomendó dividir la dosis de la vacuna contra las paperas, el sarampión y la rubéola (MMR), así como administrarla en visitas médicas separadas.

Además de sugerir que la vacuna contra la hepatitis B se aplique hasta la adolescencia.

La orden ejecutiva establece que sólo se recomendarán vacunas contra 11 enfermedades para todos los niños, en lugar de las 18 que actualmente recomienda la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP).

Las vacunas que aún se recomiendan para todos los niños incluyen contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, el Haemophilus influenzae tipo B, la enfermedad neumocócica, el virus del papiloma humano y la varicela.

Según la revista médica BMJ, las vacunas que ya no se recomiendan para todos los niños son:

Virus respiratorio sincitial

Rotavirus,

Hepatitis A

Hepatitis B

Enfermedad meningocócica

Dengue

COVID-19

La iniciativa de Trump llega en un momento en que Estados Unidos enfrenta su peor brote de sarampión en 35 años.

La separación de la vacuna del sarampión, paperas y rubeola

Sobre dividir la vacuna MMR, el presidente sugirió que el biológico que se administra contra el sarampión, paperas y rubeola podría ser “bastante letal” si se coloca de una sola vez. La comparó con verter una botella de refresco en el cuerpo de un niño.

Sin embargo, cuando un periodista le pidió pruebas de la afirmación de que era “letal”, Trump dijo: “Lo que he oído es que hay algunas personas que dicen que es así”.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su oposición a las vacunas, ha defendido durante años una teoría desacreditada que vincula la vacuna contra la rubéola con el autismo.

El senador republicano Bill Cassidy de Luisiana dijo en redes sociales que esta orden ejecutiva es errónea.

“Las vacunas son sumamente seguras. Las vacunas son eficaces. Las vacunas NO causan autismo”, escribió en X (antes Twitter).

Y agregó que dividir la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y paperas) “pondría en peligro la seguridad de los niños”.

La respuesta de la OMS al nuevo plan de vacunación de Trump

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en que “la ciencia es inequívoca”.

Las vacunas “son seguras y no causan autismo”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X.

“Nos preocupa que los cambios recientes en la política de inmunización de Estados Unidos no estén alineados con décadas de evidencia”, añadió.

La comunidad científica sostiene que no existe evidencia que relacione las vacunas con el autismo, una teoría que, sin embargo, Kennedy sigue promoviendo.

Desde su llegada al cargo, el secretario de Salud impulsó una amplia revisión de vacunas utilizadas desde hace décadas, modificó el calendario de vacunación infantil y redujo los fondos destinados al desarrollo de nuevas vacunas, medidas que han sido ampliamente criticadas por la comunidad médica y científica.

¿Qué vacunas se aplican en México, según la edad?

Los menores de un año deberían aplicarse seis vacunas, incluyendo la de hepatitis B.

Estas son las vacunas que se aplican en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Tuberculosis (BCG) | Al nacer

| Al nacer Hepatitis B | A los 7 días de nacimiento

| A los 7 días de nacimiento Hexavalente | A los 2, 4 y 6 meses

| A los 2, 4 y 6 meses Rotavirus | A los 2 y 4 meses

| A los 2 y 4 meses Neumococo | A los 2 y 4 meses

| A los 2 y 4 meses Influenza | A los 6 y 7 meses (refuerzo anual)

Niñas y niños de un año

Sarampión, rubeóla y parotiditis (SR/SRP) | A los 6, 12 y 18 meses

| A los 6, 12 y 18 meses Neumococo | 12 meses

| 12 meses Hexavalente | 18 meses

| 18 meses Hepatitis A | 18 meses

| 18 meses Influenza | Refuerzo anual los primeros 4 años

Niñas y niños menores a 8 años

Difteria, tos ferina y tétanos (DPT) | 4 años

| 4 años Influenza | Si tiene factores de riesgo

| Si tiene factores de riesgo COVID-19 | A partir de los 5 años, si tiene factores de riesgo

Adolescentes

Los adolescentes reciben seis vacunas, destacando la del Virus de Papiloma Humano (VPH) que, a su vez, forma parte de la estrategia de prevenir el cáncer de cuello uterino.

Virus del Papiloma Humano (VPH) | Niñas y niños de 5to de primaria y de 11 años no escolarizados

| Niñas y niños de 5to de primaria y de 11 años no escolarizados Tétanos/Difteria (TD) | Revacunación cada 10 años

| Revacunación cada 10 años Influenza | Si tiene factores de riesgo

| Si tiene factores de riesgo Sarampión/Rubeóla (SR) | Solo a quienes tengan su esquema incompleto

| Solo a quienes tengan su esquema incompleto Hepatitis B | En caso de no contar con ninguna dosis

| En caso de no contar con ninguna dosis COVID-19 | Si tiene factores de riesgo

Adultos entre 20 a 59 años

La intención de la aplicación de vacunas en adultos dentro de la Semana Nacional de Vacunación es tratar de corregir el rezago, como ocurre con el sarampión.

Tétanos/Difteria (TD) | Revacunación cada 10 años

| Revacunación cada 10 años Influenza | Si tiene factores de riesgo

| Si tiene factores de riesgo Sarampión/Rubeóla (SR) | En caso de esquema incompleto

| En caso de esquema incompleto Hepatitis B | En caso de no contar con ninguna dosis o personal de salud

| En caso de no contar con ninguna dosis o personal de salud COVID-19 | Si tiene factores de riesgo

Adultos mayores (60 años y más)