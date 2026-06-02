¡Prevenir está en tus manos! No solo los viajeros deben vacunarse por el Mundial, también los ciudadanos anfitriones

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Visitantes y anfitriantes deben cuidarse en el Mundial | Foto: Cuartoscuro – IA

El Mundial 2026 reunirá a millones de aficionados de diversas partes del mundo en territorio mexicano, conllevando un desafío de salud pública. Ante este escenario, la vacunación de visitantes y anfitriones es la herramienta más efectiva para construir un escudo epidemiológico, según la Dra. Yéssica Moreno, directora médica de Pfizer para América Latina.

En entrevista exclusiva con Unotv.com, la especialista destacó que, así como los visitantes tienen la obligación de cuidarse contra enfermedades en un país diferente, los aficionados anfitriones también deben estar protegidos para poder proteger a los demás.

Vacunación, el arma más efectiva contra enfermedades en el Mundial

La concentración masiva de personas procedentes de múltiples regiones globales incrementa sustancialmente el riesgo de dispersión de patógenos. La Dra. Yéssika Moreno advirtió que cualquier evento de gran magnitud se convierte en un terreno fértil para el contagio de enfermedades respiratorias y de otros tipos.

Aunque existen normativas internacionales para los viajeros, el control estricto de cada ingresante resulta sumamente complejo para las autoridades locales. Por ello, la directiva de Pfizer enfatizó que la mayor responsabilidad recae en la preparación de la población que recibirá a los visitantes extranjeros.

“Es difícil asegurarnos que todo el que viene esté vacunado y cumpla con esa recomendación. Entonces, cumplamos nosotros también nuestra parte los que estamos aquí basados en el país”. Dra. Yéssika Moreno, directora médica de Pfizer para Latinoamérica

La estrategia principal consiste en que los ciudadanos locales refuercen sus defensas antes de que comiencen los partidos del Mundial 2026. De esta manera, el país anfitrión minimiza la posibilidad de transformarse en un foco de propagación comunitaria durante el evento.

Asegurar que los esquemas nacionales estén al día funciona como una barrera de contención biológica indispensable. La médica insistió en que proteger a la comunidad local es el primer paso para garantizar una celebración deportiva completamente segura.

La experta de Pfizer llama al público mexicano a vacunarse

La Dra. Yéssika Moreno reconoció que existe una percepción errónea arraigada en la sociedad de que los biológicos están destinados de forma exclusiva a la población infantil, por lo que hizo un llamado urgente para romper este paradigma y entender la prevención como un proceso continuo que abarca toda la vida.

Los adultos, las personas de la tercera edad y las mujeres embarazadas requieren protecciones específicas según su grupo demográfico. Acudir a los centros de salud de manera proactiva es una acción ciudadana crucial de cara al Mundial 2026.

“Nos toca a nosotros también, la población general, hacer nuestra parte y acudir a vacunarnos… es simplemente salir de casa e ir a una unidad de vacunación“, exhortó con firmeza la especialista de Pfizer.

La experta recordó que el portafolio de prevención nacional es completamente gratuito y está disponible en las unidades de medicina familiar, por lo que no hay barreras económicas para ejecutar la protección adecuada.

Combatir la desinformación con datos científicos validados es otra tarea fundamental en la que deben colaborar médicos y ciudadanos, remató la Dra. Moreno.

¿Qué vacunas se deben poner los aficionados por el Mundial 2026?

El Dr. Jorge Baruch, de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró el pasado viernes 24 de abril a Uno TV que una de las principales recomendaciones para los asistentes del Mundial 2026 es mantener actualizados sus esquemas de vacunación.

Y aunque reconoció que es especialmente importante asegurarse de tener la vacuna contra el sarampión por los antecedentes de brotes de eventos masivos en Norteamérica, l especialista también recomendó aplicarse otras vacunas:

“Otras recomendaciones son influenza y COVID-19, hepatitis-A y tifoidea”. Dr. Jorge Baruch, Clínica del Viajero de la UNAM

El experto de la Clínica del Viajero explicó que, por las condiciones del evento masivo que reunirá a espectadores de todo el mundo, se espera una posible circulación “mínima pero importante” de casos de casos de influenza de COVID-19, sobre todo en personas con comorbilidades y factores de riesgo.

Además, recomendó las vacunas contra hepatitis y fiebre tifoidea porque México representa un riesgo para los viajeros en verano, cuando el calor ayuda a la descomposición rápida de alimentos, dando pie a la temporada de enfermedades gastrointestinales.

Sin embargo, también recomendó las vacunas contra la meningitis por meningococo a los jóvenes que planean hospedarse en hostales de Estados Unidos y Canadá durante su asistencia a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Experta de Pfizer destaca la importancia de vacunación

Mantener coberturas elevadas de vacunación es el único método comprobado para evitar el resurgimiento de padecimientos que ya se consideraban controlados. La Dra. Yéssika Moreno recordó que la ausencia de aplicaciones sistemáticas abre la puerta de forma inmediata a emergencias epidemiológicas graves.

La historia médica reciente demuestra que relajar las campañas de salud tiene consecuencias para la sociedad. Patologías altamente contagiosas, como el sarampión, pueden registrar repuntes alarmantes si la inmunidad colectiva disminuye en los centros urbanos.

“Tenemos la evidencia en la calle… Si tú no te vacunas, el riesgo de que haya un brote de una enfermedad seria con consecuencias serias que pueda causar muertes es muy grande“, alertó la Directora Médica.

Asimismo, la entrevistada tiró por tierra el mito de que los virus y las bacterias se activan únicamente en las épocas invernales. Explicó que los patógenos muestran comportamientos variables y circulan activamente durante todas las estaciones del año, incluida la primavera.

La innovación científica actual permite contar con vacunas avanzadas y seguras que salvan vidas diariamente. Por esta razón, el seguimiento constante de las cartillas de salud debe ser una prioridad de carácter permanente.

Vacunas contra neumococo y VSR de Pfizer

En el contexto actual de innovación, Pfizer ha introducido actualizaciones críticas en sus fórmulas para combatir cepas más resistentes de neumococo y virus sincitial respiratorio (VSR). La Dra. Yéssika Moreno celebró que el Programa Universal de Vacunación en México ya integre estas tecnologías de última generación.

La nueva opción contra el neumococo pasó de proteger contra 13 serotipos a cubrir 20 variantes distintas del patógeno. Esta ampliación es vital, ya que contrarresta directamente a las bacterias que originan cuadros graves de neumonía, otitis y meningitis.

“La vacuna de 13 serotipos que teníamos antes era una vacuna muy buena, muy segura, muy eficaz, pero hoy tenemos una muchísimo mejor con 20 serotipos”. Dra. Yéssika Moreno, directora médica de Pfizer para Latinoamérica

Por otro lado, la inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) marca un hito histórico al aplicarse directamente en mujeres gestantes. Esta estrategia transfiere anticuerpos maternos al recién nacido, protegiéndolo durante sus primeros seis meses de vida, la etapa de mayor vulnerabilidad.

El VSR es la causa principal de hospitalización y terapia intensiva neonatal debido a complicaciones por bronquiolitis severas. Con la inclusión de esta dosis en el esquema oficial, México adopta un modelo exitoso que ya ha demostrado vaciar las salas de cuidados críticos en otros países de la región.

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