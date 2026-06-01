¿Qué pasa si aparece un caso de ébola en México? Salud explica en dónde serían internados

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Al momento, no se han reportado casos de ébola en México. Foto: AFP/Archivo

La Secretaría de Salud (SSA) informó que cualquier caso sospechoso de ébola que se detecte en México será trasladado al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ).

En esta unidad especializada, perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación, personal capacitado realizará la evaluación médica, la toma y el envío de muestras para confirmar o descartar la enfermedad, siguiendo los protocolos de bioseguridad y utilizando el equipo de protección personal correspondiente.

Estas medidas forman parte del Aviso Epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud ante el brote de enfermedad por virus del Ébola Bundibugyo, en un contexto en el que México se prepara los partidos del Mundial 2026 y recibir a miles de turistas de todo el mundo.

¿Cuáles serán las medidas ante un caso sospechoso de ébola en México?

Verificar estrictamente que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso .

. Toda persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso de ébola se debe aplicar la medida preventiva de aislamiento inmediato por la autoridad sanitaria.

El personal de salud solo realizará la mínima revisión clínica al caso sospechoso (toma de temperatura sin contacto e identificación de signos y síntomas).

(toma de temperatura sin contacto e identificación de signos y síntomas). Se notificará inmediatamente (en los minutos siguientes a la identificación del caso) a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud a través de la línea telefónica (55) 5337-1845, para coordinar su traslado.

(en los minutos siguientes a la identificación del caso) a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud a través de la línea telefónica (55) 5337-1845, para coordinar su traslado. El caso sospechoso será trasladado al CENIAQ del Instituto Nacional de Rehabilitación para su evaluación, atención, toma y envío de muestra por personal capacitado.

Al médico y personal que haya participado en la atención del paciente se aplicará el protocolo de estudio de contactos.

El responsable de la unidad médica notificará de manera simultánea a la Jurisdicción Sanitaria correspondiente, así como a su nivel jerárquico superior institucional .

. Una vez ratificado el caso sospechoso en el CENIAQ, el área de epidemiología de la entidad federativa llevará a cabo la identificación y seguimiento de los contactos.

Al identificar un contacto sintomático se procederá a incluirlo en el protocolo de estudio de caso sospechoso.

¿A quién se considerará caso sospechoso de ébola en México?

Como explicó la dependencia, se considerará como caso sospechoso de ébola a cualquier persona que presente fiebre súbita mayor de 38.6 °C, uno o más de los siguientes signos o síntomas:

Astenia

Adinamia

Vómito

Diarrea

Hiporexia

Cefalea

Dolor abdominal

Disfagia

Debilidad intensa

Mialgias

Exantema

Deterioro de función renal o hepática

Tos

Disentería

Gingivorragia

Púrpura

Petequias

Hematuria o sangrado a otro nivel

También se considera que, durante los 21 días previos, haya estado en áreas con transmisión de virus del Ébola, o que haya tenido contacto con algún caso confirmado.

Ante el brote de ébola, ¿cuál es la situación epidemiológica en el país?

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se han identificado casos de ébola en el país, resaltó la Secretaría de Salud.

Sin embargo, la selección de futbol de la República Democrática del Congo (RDC), que es uno de los países más afectados por el brote, jugará uno de sus partidos correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026 en nuestro país.

El encuentro será el próximo 23 de junio, ante la selección de Colombia, en el Estadio Guadalajara de Zapopan, Jalisco, a las 20:00 horas.

Ese será el único encuentro que los congoleños disputarán en México, pues el 17 de junio enfrentarán a Portugal en Houston, Texas, mientras que el 27 de junio se medirá a Uzbekistán en Atlanta, Georgia.

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