¿Qué pasa en el cerebro al dar y recibir un regalo en Navidad o cualquier otra festividad? UNAM lo explica

Las fiestas decembrinas trajeron consigo el ajetreo quienes buscan el obsequio perfecto. Sin embargo, más allá del intercambio material y el impacto económico, la Navidad detona una serie de procesos biológicos fascinantes, de acuerdo con estudios respaldados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Expertos reconocen que el acto de regalar no es un gesto superficial, sino una experiencia neurológica compleja que involucra placer, empatía y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

Cuando una persona extiende un paquete envuelto o abre un presente, su cuerpo se convierte en un laboratorio químico. La neurociencia ha revelado que estas acciones activan circuitos específicos relacionados con el bienestar y la supervivencia evolutiva.

Se trata de una manifestación biológica basada en la necesidad de pertenencia y conexión humana, donde neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina juegan un papel protagonista en la salud emocional.

El circuito del placer: ¿por qué disfrutamos más dar que recibir?

Contrario a lo que podría pensarse, la ciencia sugiere que el cerebro de quien regala experimenta una gratificación igual o incluso superior a la de quien recibe.

Al elegir un detalle para otra persona, se activa el estriado ventral, una región clave del sistema de recompensa que libera dopamina. Este proceso es similar al que experimentamos al escuchar música o disfrutar de nuestra comida favorita.

La UNAM destaca que este “placer prosocial” refuerza una autoimagen positiva y hace sentir útiles y valoradas a las personas dentro de su grupo social.

Este fenómeno se apoya en la corteza prefrontal medial, el área encargada de la empatía. Al imaginar la alegría del otro, el cerebro humano interpreta el acto como una forma de conexión profunda.

Investigaciones globales confirman que gastar en los demás reporta mayores niveles de felicidad que el consumo personal, ya que el cerebro recompensa la generosidad con una descarga de endorfinas, asociando la cooperación con la supervivencia biológica.

La cascada emocional al recibir un obsequio

Por otro lado, el momento de recibir un obsequio activa una red que conecta la amígdala cerebral con el hipocampo. Estas zonas son las encargadas de gestionar las emociones y la memoria a largo plazo.

Es por esta razón que los regalos con una alta carga simbólica, como una carta o un objeto artesanal, se graban con mayor fuerza en nuestra mente.

En ese instante, el cuerpo libera oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, la cual reduce los niveles de estrés y aumenta la confianza mutua entre las personas.

El valor de un regalo para el cerebro no reside en su etiqueta de precio, sino en su significado. El sistema límbico registra con mayor intensidad aquellos detalles que evocan recuerdos compartidos o gestos de cariño genuino.

Según los expertos en neuropsicología, el cerebro prioriza la emoción sentida sobre el objeto físico, lo que explica por qué un pequeño detalle puede generar un impacto emocional más duradero que un artículo de lujo adquirido de forma automática.

El costo biológico: la ansiedad y la toma de decisiones al regalar

No obstante, la temporada navideña también tiene su lado oscuro en términos neurológicos. El proceso de selección puede derivar en sobrecarga cognitiva y estrés.

Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre de si un regalo será del agrado del otro, la amígdala se activa como respuesta a la presión social y el miedo al rechazo.

Este estado de alerta estimula la corteza prefrontal dorsolateral, responsable de la toma de decisiones complejas, lo que puede resultar agotador para el individuo.

A pesar de esta tensión, el alivio que se siente al entregar finalmente el presente completa el ciclo neurológico. Al final del día, la interacción entre el núcleo accumbens y el resto de las regiones cerebrales demuestra que somos seres intrínsecamente sociales.

