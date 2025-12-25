ABC de cuidados invernales: así puedes evitar enfermedades por el frío
Las enfermedades respiratorias suelen circular con mayor facilidad con la llegada del frío por las bajas temperaturas, por lo que es fundamental reforzar los cuidados personales; es por ello, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) compartió una guía simple y práctica conocida como el “ABC de los cuidados invernales”, que puedes utilizar para evitar contraer alguna de estas.
Así es la técnica del “ABC” del ISSSTE que ayuda a evitar “enfermedades causadas por el frío”
A través de redes sociales, el ISSSTE compartió una guía que busca la prevención de dichos padecimientos, la cual esta diseñada para personas de cualquier edad y sexo, pues son cuidados básicos que ayudan a proteger el sistema inmunológico.
A de Abrígate bien
El frío favorece la aparición de resfriados, influenza y otras enfermedades respiratorias. La recomendación es usar varias capas de ropa, cubrir cuello, cabeza y manos, y evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir por la mañana o durante la noche.
B de Bebe suficiente agua
Aunque en invierno solemos sentir menos sed, el cuerpo sigue necesitando hidratación constante. Tomar agua ayuda a mantener las mucosas húmedas, reforzando la barrera natural contra virus y bacterias. También es clave para evitar la deshidratación, que puede pasar desapercibida en esta época.
C de Come alimentos con vitamina C
La vitamina C contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico. Incluir frutas como naranja, guayaba, kiwi o mandarina, así como verduras como pimientos y brócoli, te brinda un refuerzo adicional para prevenir infecciones estacionales.
Medidas extra para evitar enfermedades respiratorias
Además del ABC, el ISSSTE recuerda otras acciones esenciales para reducir contagios durante la temporada invernal:
- Vacúnate contra enfermedades como influenza y COVID-19
- Usa cubrebocas en lugares cerrados o con muchas personas
- Lávate las manos con frecuencia o utiliza gel antibacterial
- Evita tocarte la cara, especialmente ojos, nariz y boca
Estas medidas, junto con una alimentación adecuada y descanso suficiente, pueden disminuir considerablemente el riesgo de enfermar.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento