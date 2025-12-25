ABC de cuidados invernales: así puedes evitar enfermedades por el frío

GENERANDO AUDIO...

Sigue esta guía y evita enfermedades estacionales. Foto: Shutterstock

Las enfermedades respiratorias suelen circular con mayor facilidad con la llegada del frío por las bajas temperaturas, por lo que es fundamental reforzar los cuidados personales; es por ello, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) compartió una guía simple y práctica conocida como el “ABC de los cuidados invernales”, que puedes utilizar para evitar contraer alguna de estas.

Así es la técnica del “ABC” del ISSSTE que ayuda a evitar “enfermedades causadas por el frío”

A través de redes sociales, el ISSSTE compartió una guía que busca la prevención de dichos padecimientos, la cual esta diseñada para personas de cualquier edad y sexo, pues son cuidados básicos que ayudan a proteger el sistema inmunológico.

A de Abrígate bien

El frío favorece la aparición de resfriados, influenza y otras enfermedades respiratorias. La recomendación es usar varias capas de ropa, cubrir cuello, cabeza y manos, y evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir por la mañana o durante la noche.

B de Bebe suficiente agua

Aunque en invierno solemos sentir menos sed, el cuerpo sigue necesitando hidratación constante. Tomar agua ayuda a mantener las mucosas húmedas, reforzando la barrera natural contra virus y bacterias. También es clave para evitar la deshidratación, que puede pasar desapercibida en esta época.

C de Come alimentos con vitamina C

La vitamina C contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico. Incluir frutas como naranja, guayaba, kiwi o mandarina, así como verduras como pimientos y brócoli, te brinda un refuerzo adicional para prevenir infecciones estacionales.

Medidas extra para evitar enfermedades respiratorias

Foto: Shutterstock

Además del ABC, el ISSSTE recuerda otras acciones esenciales para reducir contagios durante la temporada invernal:

Vacúnate contra enfermedades como influenza y COVID-19

contra enfermedades como influenza y COVID-19 Usa cubrebocas en lugares cerrados o con muchas personas

en lugares cerrados o con muchas personas Lávate las manos con frecuencia o utiliza gel antibacterial

con frecuencia o utiliza gel antibacterial Evita tocarte la cara, especialmente ojos, nariz y boca

Estas medidas, junto con una alimentación adecuada y descanso suficiente, pueden disminuir considerablemente el riesgo de enfermar.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento