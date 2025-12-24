El consumo regular de marihuana daña la salud de los adolescentes, advierte un estudio

GENERANDO AUDIO...

El consumo regular de marihuana. Foto: The New York Times

Según un nuevo estudio, los adolescentes no tienen que usar marihuana con tanta frecuencia para que tenga un efecto negativo en sus vidas.

Incluso consumir marihuana una o dos veces al mes se asocia con un peor rendimiento escolar y más turbulencia emocional entre los adolescentes, según informaron hoy los investigadores en la revista Pediatrics.

Y un uso más frecuente conlleva aún más problemas emocionales y académicos, encontraron los investigadores.

“Nuestro estudio encontró que cualquier cantidad de consumo de cannabis puede poner a los niños en riesgo de quedarse atrás en la escuela, y los que consumen con mayor frecuencia pueden ser los que más se ponen en riesgo“, dijo el investigador principal, el Dr. Ryan Sultan, profesor asistente de psiquiatría clínica en la Universidad de Columbia.

“Unas cuantas articulaciones ‘inofensivas’ pueden convertirse en consecuencias académicas reales“, dijo en un comunicado de prensa. “Los adolescentes que lo usan habitualmente suelen tener dificultades para concentrarse, faltan una clase y pueden perder interés en sus planos futuros”.

Aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes de secundaria consume marihuana, y alrededor del 6% de los estudiantes del último curso la consumen al diario, una tasa que ha aumentado en la última década, según los investigadores en notas de fondo.

Lo que resulta especialmente preocupante es que el cannabis actual contiene entre dos y tres veces más THC que en el pasado. El THC es el compuesto que produce intoxicación.

Esta potente mala hierba podría tener un impacto devastador en los cerebros adolescentes, que aún están desarrollando conexiones neuronales cruciales, según los investigadores.

“El consumo de cannabis, incluso de forma casual, durante estos períodos críticos de crecimiento interfiere con esos procesos y puede descarrilar el desarrollo normal“, dijo el investigador Dr. Tim Becker, psiquiatra infantil y adolescente en Weill Cornell Medicine en White Plains, Nueva York, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de una encuesta realizada a más de 160.000 alumnos de octavo, décimo y duodécimo curso entre 2018 y 2022.

Más de una cuarta parte (26%) informó haber consumido marihuana en algún momento.

Entre ellos, la mitad dijo que no lo usaba actualmente, el 18% que lo usaba mensualmente, el 14% semanalmente y el 18% casi todos los días.

Los adolescentes que decían consumir marihuana mensualmente tenían más del doble de probabilidades de saltarse clases y sacar malas notas, en comparación con los no consumidores.

Los usuarios mensuales también eran el doble de ligeros para medirse en peleas; 72% más de probabilidades de buscar peligros; un 40% más de probabilidades de preferir amigos que buscan riesgos; un 42% más de probabilidades de tener dificultades para experimentar alegría y placer; y un 32% de una profunda sensación de vacío y desesperación, según los resultados.

El riesgo de estos comportamientos y sentimientos negativos aumentó a medida que los adolescentes consumían marihuana con mayor frecuencia, encontraron los investigadores.

Por ejemplo, los usuarios casi diarios tenían casi cuatro veces más probabilidades de sacar malas notas o de saltarse clases y actividades, según los resultados.

Y estas asociaciones eran aún más fuertes entre los consumidores jóvenes de marihuana, según los investigadores.

Los expertos recomiendan conversaciones tener francas y sin juicios sobre la marihuana con tu adolescente, desde temprano y con frecuencia.

“Asegúrate de que entiendan que ‘natural’ no significa ‘seguro'”, dice Sultan. “Los padres también deben estar atentos a señales de advertencia como bajas de notas, cambios de humor o pérdida de interés por aficiones, y considerar que el cannabis podría ser un factor”.

Autor: Dennis Thompson

