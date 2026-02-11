Secretaría de Salud advierte por sarampión: los siete estados que concentran el 85% de los casos en México

GENERANDO AUDIO...

Virus del sarampión. Getty

David Kershenobich, secretario de Salud, explicó en la mañanera de este 11 de febrero que el sarampión es altamente contagioso y destacó que son siete los estados de la República que concentran el 85% de los casos a nivel nacional.

“Son siete estados, Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México”, dijo el Dr. David Kershenobich.

Y agregó que la vacunación es el punto principal en la estrategia nacional para disminuir el número de contagios.

“La vacunación no nada más protege a las personas, sino que incluso si estuviera en un periodo de incubación, evita la enfermedad grave”, dijo.

¿Cuántos casos de sarampión registra cada uno de los 7 estados?

Jalisco (mil 245 casos) Chiapas (238) Ciudad de México (120) Sinaloa (118) Colima (50) Tabasco (35) Nayarit (23)

El secretario de Salud explicó que el sarampión es una enfermedad viral, que se caracteriza por tener una mayor índice de transmisibilidad.

“Recordar que una persona que tiene sarampión puede contagiar hasta 18 personas a su alrededor y además el virus puede permanecer en el espacio donde estaba la persona por dos horas“. Dr. David Kershenobich, secretario de Salud

Kershenobich comentó que el 90% de los casos de sarampión en México ocurrió en personas que no se habían vacunado.

Acciones contra el sarampión en México

Por su parte, el Dr. Ramiro López Elizalde, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que en las entidades con mayor incidencia se está vacunando a la población de 13 a 49 años.

“Cuando se detecta un caso sospechoso, activamos de inmediato un cerco vacunal”, compartió en la mañanera. Y añadió que tras confirmarse la presencia de la enfermedad “se vacuna hasta veinticinco manzanas alrededor”.

¿Cuál es la situación actual del sarampión en México?

Con corte al 10 de febrero, se registran 9 mil 74 casos de sarampión acumulados en México, de los cuales, 2 mil 642 se han presentado en lo que va del año 2026, según el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión en México.

El estado más afectado por el reciente brote de sarampión es Jalisco, que tiene mil 529 casos solo en lo que va del presente año:

Jalisco: mil 529 casos

mil 529 casos Chiapas: 282 casos

282 casos Ciudad de México: 149 casos

149 casos Sinaloa: 144 casos

144 casos Puebla: 60 casos

60 casos Colima: 59 casos

59 casos México (Edomex): 63 casos

63 casos Michoacán: 51 casos

51 casos Sonora: 42 casos

42 casos Guerrero: 38 casos

38 casos Tabasco: 38 casos

38 casos Nayarit: 27 casos

27 casos Durango: 22 casos

22 casos Veracruz: 21 casos

21 casos Nuevo León: 17 casos

17 casos Tlaxcala: 15 casos

15 casos Baja California: 13 casos

13 casos Chihuahua: 12 casos

12 casos Querétaro: 12 casos

12 casos Quintana Roo: 10 casos

10 casos Oaxaca: 9 casos

9 casos Morelos: 8 casos

8 casos Hidalgo: 7 casos

7 casos Aguascalientes: 6 casos

6 casos San Luis Potosí: 3 casos

3 casos Yucatán: 3 casos

3 casos Guanajuato: 2 casos

2 casos Coahuila: 0 casos

0 casos Zacatecas: 0 casos

0 casos Campeche: 0 casos

0 casos Tamaulipas: 0 casos

0 casos Baja California Sur: 0 casos

Fuente: SSA

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años (mil 340 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (mil 104 casos) y el de 25 a 29 años (997 casos).

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 51.13 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de1 a 4 años y 5 a 9 años , con tasas de 15.64 y 10.43 respectivamente.

En el acumulado de los casos confirmados 2025–2026 los 32 estados han notificado casos de sarampión distribuidos en 325 municipios.

