Revisa todos los lugares donde te puedes poner la vacuna contra el sarampión en CDMX
La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (CDMX) puso a disposición de los capitalinos un registro digital de todos los puntos de vacunación contra sarampión por alcaldía. De esta forma, los usuarios pueden conocer la ubicación de los centros fijos, semifijos y móviles que están disponibles.
En total, el Gobierno de la CDMX cuenta con 263 puntos fijos, 158 puntos semifijos y ningún centro móvil, de acuerdo con el sitio oficial “Puntos de Vacunación CDMX“.
¿Cómo revisar todos los puntos de vacunación contra sarampión en CDMX?
Los ciudadanos capitalinos que deseen aplicarse la vacuna contra el sarampión o ponérsela a alguno de los puntos prioritarios, deben seguir estos pasos:
- Entrar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de México
- Ingresar la alcaldía en la que deseas buscar algún punto de vacunación
- Seleccionar el tipo de puesto que deseas:
- Todos
- Fijo
- Semifijo
- Móvil
- Seleccionar “Buscar por texto” para buscar tu colonia o calle
De esta forma, se desplegará la información precisa que deseen los usuarios. Por ejemplo, se mostrará que la Delegación Cuauhtémoc tiene 24 puntos fijos y 14 semifijos.
Al especificar la zona de interés para la vacunación, se mostrarán los siguientes detalles de cada punto:
- Tipo de puesto
- Nombre del centro
- Alcaldía
- Dirección
- Horario
- Ubicación en Google Maps
Cabe destacar que el sitio se actualiza de manera constante, por lo que la Secretaría de Salud Pública de la CDMX recomienda a la población mantenerse atenta.
Por esta razón, ofrecen la posibilidad de presionar la leyenda “*Este sitio se actualizará de manera constante. Mantente atento*” para actualizar el sitio.
En caso de que el usuario desee conocer los puntos disponibles en toda la Ciudad de México, pueden mantener los rangos en “Todos” para explorar cada una de las alcaldías capitalinas.
¿Cuántos puntos de vacunación hay por alcaldía?
Las alcaldías que más puntos fijos y semimóviles de vacunación contra sarampión tienen son Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc:
- Álvaro Obregón – 29
- Fjios: 20
- Semimóviles: 9
- Azcapotzalco – 21
- Fjios: 14
- Semimóviles: 7
- Benito Juárez – 10
- Fjios: 5
- Semimóviles: 5
- Coyoacán – 26
- Fjios: 20
- Semimóviles: 6
- Cuajimalpa – 16
- Fjios: 13
- Semimóviles: 3
- Cuauhtémoc – 38
- Fjios: 24
- Semimóviles: 14
- Gustavo A. Madero – 73
- Fjios: 44
- Semimóviles: 29
- Iztacalco – 17
- Fjios: 10
- Semimóviles: 7
- Iztapalapa – 60
- Fjios: 30
- Semimóviles: 30
- Magdalena Contreras – 16
- Fjios: 12
- Semimóviles: 4
- Miguel Hidalgo – 14
- Fjios: 9
- Semimóviles: 5
- Milpa Alta – 14
- Fjios: 11
- Semimóviles: 3
- Tláhuac – 20
- Fjios: 13
- Semimóviles: 7
- Tlalpan – 24
- Fjios: 11
- Semimóviles: 13
- Venustiano Carranza – 21
- Fjios: 13
- Semimóviles: 8
- Xochimilco – 22
- Fjios: 14
- Semimóviles: 8
Los datos anteriores corresponden al miércoles 11 de febrero con corte a las 11:00 horas (tiempo del Centro de México).
¿Quiénes deben acudir a vacunarse contra sarampión?
A través del sitio oficial de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, las autoridades precisaron quiénes deberían ir a vacunarse contra el sarampión en la capital:
- Niñas y niños de 6 meses: una dosis cero
- Niñas y niños de 12 a 18 meses: completar su esquema 1ra y 2da dosis
- Personas de 10 a 49 años, una dosis de refuerzo
Fuente: Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México
Asimismo, la dependencia precisó: “Personas de 50 años y más, no aplica“. También señaló que las mujeres embarazadas no se deben vacunar.
¿Cuál es la situación actual de sarampión en la Ciudad de México?
La Ciudad de México es la tercera entidad de la República Mexicana con mayor número de casos de sarampión en lo que va de 2026, según el Informe Diario del Brote de Sarampión en México del 10 de febrero.
- Jalisco: 1,529 casos
- Chiapas: 282 casos
- Ciudad de México: 149 casos
- Sinaloa: 144 casos
- Puebla: 60 casos
- Colima: 59 casos
- México (Edomex): 63 casos
- Michoacán: 51 casos
- Sonora: 42 casos
- Guerrero: 38 casos
- Tabasco: 38 casos
- Nayarit: 27 casos
- Durango: 22 casos
- Veracruz: 21 casos
- Nuevo León: 17 casos
- Tlaxcala: 15 casos
- Baja California: 13 casos
- Chihuahua: 12 casos
- Querétaro: 12 casos
- Quintana Roo: 10 casos
- Oaxaca: 9 casos
- Morelos: 8 casos
- Hidalgo: 7 casos
- Aguascalientes: 6 casos
- San Luis Potosí: 3 casos
- Yucatán: 3 casos
- Guanajuato: 2 casos
- Coahuila: 0 casos
- Zacatecas: 0 casos
- Campeche: 0 casos
- Tamaulipas: 0 casos
- Baja California Sur: 0 casos
Fuente: SSA
De manera acumulada, la capital tiene 196 casos acumulados de sarampión entre 2025 y 2026; con 47 el año pasado y 149 con corte al 10 de febrero de 2026.
Asimismo, el 9 de febrero se dio a conocer la primera muerte confirmada por sarampión en la Ciudad de México, la cual corresponde al año 2025.
