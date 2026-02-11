Revisa todos los lugares donde te puedes poner la vacuna contra el sarampión en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Todos los puntos de vacunación contra sarampión en CDMX | Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (CDMX) puso a disposición de los capitalinos un registro digital de todos los puntos de vacunación contra sarampión por alcaldía. De esta forma, los usuarios pueden conocer la ubicación de los centros fijos, semifijos y móviles que están disponibles.

En total, el Gobierno de la CDMX cuenta con 263 puntos fijos, 158 puntos semifijos y ningún centro móvil, de acuerdo con el sitio oficial “Puntos de Vacunación CDMX“.

¿Cómo revisar todos los puntos de vacunación contra sarampión en CDMX?

Los ciudadanos capitalinos que deseen aplicarse la vacuna contra el sarampión o ponérsela a alguno de los puntos prioritarios, deben seguir estos pasos:

Entrar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de México

Ingresar la alcaldía en la que deseas buscar algún punto de vacunación

Seleccionar el tipo de puesto que deseas: Todos Fijo Semifijo Móvil

Seleccionar “Buscar por texto” para buscar tu colonia o calle

De esta forma, se desplegará la información precisa que deseen los usuarios. Por ejemplo, se mostrará que la Delegación Cuauhtémoc tiene 24 puntos fijos y 14 semifijos.

Al especificar la zona de interés para la vacunación, se mostrarán los siguientes detalles de cada punto:

Tipo de puesto

Nombre del centro

Alcaldía

Dirección

Horario

Ubicación en Google Maps

Cabe destacar que el sitio se actualiza de manera constante, por lo que la Secretaría de Salud Pública de la CDMX recomienda a la población mantenerse atenta.

Por esta razón, ofrecen la posibilidad de presionar la leyenda “*Este sitio se actualizará de manera constante. Mantente atento*” para actualizar el sitio.

En caso de que el usuario desee conocer los puntos disponibles en toda la Ciudad de México, pueden mantener los rangos en “Todos” para explorar cada una de las alcaldías capitalinas.

¿Cuántos puntos de vacunación hay por alcaldía?

Las alcaldías que más puntos fijos y semimóviles de vacunación contra sarampión tienen son Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc:

Álvaro Obregón – 29 Fjios: 20 Semimóviles: 9

Azcapotzalco – 21 Fjios: 14 Semimóviles: 7

Benito Juárez – 10 Fjios: 5 Semimóviles: 5

Coyoacán – 26 Fjios: 20 Semimóviles: 6

Cuajimalpa – 16 Fjios: 13 Semimóviles: 3

Cuauhtémoc – 38 Fjios: 24 Semimóviles: 14

Gustavo A. Madero – 73 Fjios: 44 Semimóviles: 29

Iztacalco – 17 Fjios: 10 Semimóviles: 7

Iztapalapa – 60 Fjios: 30 Semimóviles: 30

Magdalena Contreras – 16 Fjios: 12 Semimóviles: 4

Miguel Hidalgo – 14 Fjios: 9 Semimóviles: 5

Milpa Alta – 14 Fjios: 11 Semimóviles: 3

Tláhuac – 20 Fjios: 13 Semimóviles: 7

Tlalpan – 24 Fjios: 11 Semimóviles: 13

Venustiano Carranza – 21 Fjios: 13 Semimóviles: 8

Xochimilco – 22 Fjios: 14 Semimóviles: 8



Los datos anteriores corresponden al miércoles 11 de febrero con corte a las 11:00 horas (tiempo del Centro de México).

¿Quiénes deben acudir a vacunarse contra sarampión?

A través del sitio oficial de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, las autoridades precisaron quiénes deberían ir a vacunarse contra el sarampión en la capital:

Niñas y niños de 6 meses: una dosis cero

Niñas y niños de 12 a 18 meses: completar su esquema 1ra y 2da dosis

Personas de 10 a 49 años, una dosis de refuerzo

Fuente: Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México

Asimismo, la dependencia precisó: “Personas de 50 años y más, no aplica“. También señaló que las mujeres embarazadas no se deben vacunar.

¿Cuál es la situación actual de sarampión en la Ciudad de México?

La Ciudad de México es la tercera entidad de la República Mexicana con mayor número de casos de sarampión en lo que va de 2026, según el Informe Diario del Brote de Sarampión en México del 10 de febrero.

Jalisco: 1,529 casos

1,529 casos Chiapas: 282 casos

282 casos Ciudad de México: 149 casos

149 casos Sinaloa: 144 casos

144 casos Puebla: 60 casos

60 casos Colima: 59 casos

59 casos México (Edomex): 63 casos

63 casos Michoacán: 51 casos

51 casos Sonora: 42 casos

42 casos Guerrero: 38 casos

38 casos Tabasco: 38 casos

38 casos Nayarit: 27 casos

27 casos Durango: 22 casos

22 casos Veracruz: 21 casos

21 casos Nuevo León: 17 casos

17 casos Tlaxcala: 15 casos

15 casos Baja California: 13 casos

13 casos Chihuahua: 12 casos

12 casos Querétaro: 12 casos

12 casos Quintana Roo: 10 casos

10 casos Oaxaca: 9 casos

9 casos Morelos: 8 casos

8 casos Hidalgo: 7 casos

7 casos Aguascalientes: 6 casos

6 casos San Luis Potosí: 3 casos

3 casos Yucatán: 3 casos

3 casos Guanajuato: 2 casos

2 casos Coahuila: 0 casos

0 casos Zacatecas: 0 casos

0 casos Campeche: 0 casos

0 casos Tamaulipas: 0 casos

0 casos Baja California Sur: 0 casos

Fuente: SSA

De manera acumulada, la capital tiene 196 casos acumulados de sarampión entre 2025 y 2026; con 47 el año pasado y 149 con corte al 10 de febrero de 2026.

Asimismo, el 9 de febrero se dio a conocer la primera muerte confirmada por sarampión en la Ciudad de México, la cual corresponde al año 2025.

