¿Naciste antes de 2021? Checa tu cartilla de vacunación, podrías tener tu esquema de sarampión incompleto

Revisa bien tu cartilla de vacunación por el brote de sarampión | Foto: Cuartoscuro

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguró este miércoles que, hasta el año 2021, cuando se modificó el esquema de vacunación, se aplicaba la segunda dosis de la vacuna contra sarampión hasta los seis años, lo que propiciaba rezagos en la inmunización contra esta enfermedad.

A través de la Conferencia Matutina de Claudia Sheinbaum de este 11 de febrero, el funcionario público señaló que las tasas de aplicación de la segunda dosis es menor en el grupo de 21 a 25 años.

Con corte al 10 de febrero, se ha confirmado que la enfermedad que ha provocado 9 mil 74 casos totales y 28 muertes confirmadas (con una más en revisión).

¿Por qué bajó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra sarampión?

El director del IMSS aseguró este miércoles que, desde 1990 hasta 2021, se aplicaba la primera dosis de la vacuna contra sarampión a los 12 meses de nacido y la segunda dosis se aplicaba a los seis años, lo que propiciaba una deserción en su aplicación.

“Durante algún tiempo, era requisito llevar la cartilla de vacunación para la inscripción a la primaria, por eso era a los seis años de edad; sin embargo, en ese período del año, a los seis años, había mucha deserción, se iban perdiendo coberturas a la segunda dosis”. Zoé Robledo, director del IMSS

Actualmente, los Lineamientos Generales 2026 del Programa de Vacunación Universal (PVU) señala que se aplican dos dosis de la vacuna triple viral (SRP) de la siguiente manera:

Primera dosis al cumplir 12 meses de edad

Segunda dosis a los 18 meses de edad

Fuente: PVU

El PVU también contempla dos dosis de SRP con un intervalo de 4 semanas, a menores de 10 años que no hayan recibido ninguna dosis y se completará esquema en personas con antecedente de una dosis previa de esta vacuna.

Además, se contempla una vacuna doble viral (sarampión y rubeola) en personas de 10 a 49 años de edad, en personas sin esquema previo, esquema incompleto o desconocido.

Señalan bajas tasas de vacunación en estos grupos de edad

Zoé Robledo detalló que las tasas de vacunación completa han bajado gradualmente a partir del grupo de edad de 16 a 20 años, que tiene una tasa de vacunación completa del 68% y tendría que haber recibido su primera dosis entre el año 2007 y 2011, y la segunda entre 2013 y 2017.

0-7 años – 82%

8-10 años – 83%

11-15 años – 78%

16-20 años – 68%

21-25 años – 55%

26-30 años – 47%

31-35 años – 50%

36-40 años – 60%

Fuente: IMSS

El grupo de edad de 21 a 25 años tiene una tasa de vacunación completa de 55%; la primera dosis debió ponerse entre los años 2002 y 2006, mientras que la segunda dosis debió aplicarse entre 2008 y 2012.

Por su parte, el grupo entre 26 y 30 años, que tiene una tasa de vacunación de 47%, la primera dosis debió aplicarse de 1997 al año 2001, la segunda dosis tendría que haberse aplicado entre 2003 y 2007.

Finalmente, Zoé Robledo destacó que el grupo de 31 a 35 años tiene una tasa de vacunación completa del 50%; se debió aplicar la primera dosis entre los años 1992 y 1996, la segunda dosis tendría que haberse aplicado entre 1998 y 2002.

“Si nos fuéramos hacia atrás, las coberturas a mayor de edad son más altas porque antes había más circulación de la enfermedad, entonces había una protección natural cuando el virus circulaba más”, remató Zoé Robledo.

¿Cuál es la situación actual del sarampión en México?

Con corte al 10 de febrero, se registran 9 mil 74 casos de sarampión acumulados en México, de los cuales, 2 mil 642 se han presentado en lo que va del año 2026, según el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión en México.

El estado más afectado por el reciente brote de sarampión es Jalisco, que tiene mil 529 casos solo en lo que va del presente año:

Jalisco: 1,529 casos

1,529 casos Chiapas: 282 casos

282 casos Ciudad de México: 149 casos

149 casos Sinaloa: 144 casos

144 casos Puebla: 60 casos

60 casos Colima: 59 casos

59 casos México (Edomex): 63 casos

63 casos Michoacán: 51 casos

51 casos Sonora: 42 casos

42 casos Guerrero: 38 casos

38 casos Tabasco: 38 casos

38 casos Nayarit: 27 casos

27 casos Durango: 22 casos

22 casos Veracruz: 21 casos

21 casos Nuevo León: 17 casos

17 casos Tlaxcala: 15 casos

15 casos Baja California: 13 casos

13 casos Chihuahua: 12 casos

12 casos Querétaro: 12 casos

12 casos Quintana Roo: 10 casos

10 casos Oaxaca: 9 casos

9 casos Morelos: 8 casos

8 casos Hidalgo: 7 casos

7 casos Aguascalientes: 6 casos

6 casos San Luis Potosí: 3 casos

3 casos Yucatán: 3 casos

3 casos Guanajuato: 2 casos

2 casos Coahuila: 0 casos

0 casos Zacatecas: 0 casos

0 casos Campeche: 0 casos

0 casos Tamaulipas: 0 casos

0 casos Baja California Sur: 0 casos

Fuente: SSA

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años (mil 340 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (mil 104 casos) y el de 25 a 29 años (997 casos).

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 51.13 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años , con tasas de 15.64 y 10.43 respectivamente.

En el acumulado de los casos confirmados 2025–2026 los 32 estados han notificado casos de sarampión distribuidos en 325 municipios.

