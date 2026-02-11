¿Qué es la gordofobia y cómo afectan los señalamientos a las personas obesas?

GENERANDO AUDIO...

El término gordofobia se ha vuelto cada vez más común. Aunque puede sonar coloquial, especialistas advierten que se trata de un problema serio, especialmente cuando se presenta en el ámbito de la salud.

Cuando las personas con sobrepeso acuden al médico por distintos síntomas, suelen recibir como primera respuesta la indicación de bajar de peso, incluso antes de obtener un diagnóstico, una situación que impacta en los pacientes.

¿Qué es la gordofobia médica?

La llamada gordofobia médica ocurre cuando el personal de salud basa su evaluación en prejuicios relacionados con el peso y no realiza un análisis integral del paciente.

Esta práctica puede derivar en decisiones erróneas, diagnósticos tardíos o en la omisión de estudios necesarios. Si se atribuye todo al sobrepeso sin investigar otras causas, el problema de fondo puede pasar desapercibido.

Incluso hay personas optan por dejar de acudir al médico por temor a ser señaladas o regañadas por su peso, lo que impacta directamente en su bienestar.

El peso no define la salud

Cecilia Rodríguez Elorduy, psicoterapeuta cognitivo conductual, especialista en trastornos de ansiedad y fobias, explicó en “A las Nueve con Uno” que la gordofobia es un término reciente que describe el rechazo y la discriminación hacia personas con cuerpos grandes.

Detalló que socialmente se ha asociado el cuerpo “gordo” con enfermedad y el cuerpo delgado con salud. Además, se atribuyen características negativas a las personas con sobrepeso, como falta de disciplina o descuido.

La especialista subrayó que el sobrepeso es multifactorial y puede involucrar factores genéticos y biológicos. También explicó que una persona con sobrepeso puede tener estudios clínicos normales, mientras que una persona delgada puede presentar afecciones médicas.

Impacto emocional

La discriminación constante afecta la autoestima y puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria provocando ansiedad y aislamiento.

En niñas, niños y adolescentes, los comentarios sobre el peso desde casa o en la escuela pueden generar estigmas, bullying y consecuencias emocionales que se prolongan hasta la vida adulta.

Rodríguez Elorduy advirtió que centrar el valor personal en la apariencia física refuerza estereotipos y puede detonar problemas relacionados con la alimentación.

¿Es correcto llamarlo “fobia”?

La especialista aclaró que, desde el punto de vista clínico, una fobia implica un miedo intenso y persistente que forma parte de un trastorno de ansiedad.

En el caso de la gordofobia, el término se utiliza para describir una forma de rechazo o discriminación social hacia las personas por su cuerpo, a diferencia de una fobia.

Atención médica digna

La especialista coincide en que la atención médica debe basarse en una evaluación integral y libre de prejuicios. La salud es un derecho y no debería depender de la talla o la apariencia física.

Abrir el diálogo y generar conciencia puede ayudar a reducir estigmas y mejorar la calidad de la atención

