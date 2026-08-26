GENERANDO AUDIO...

Investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) lograron secuenciar por primera vez en México el genoma completo de un linaje del virus de Chikungunya, conocido como ECSA, originado en África.

El hallazgo permite conocer con mayor precisión qué tipo de virus está circulando y seguir su ruta genética. Los especialistas aclararon que la identificación de este linaje no significa que exista un nuevo brote en Yucatán.

Secuencian por primera vez en México genoma de Chikungunya ECSA

El investigador Henry Puerta, del Laboratorio de Virología del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la UADY, explicó que el linaje ECSA de Chikungunya presenta características que pueden favorecer una transmisión más eficiente mediante mosquitos.

De acuerdo con el especialista, estudios realizados en África y Asia han descrito que este linaje tiene una mayor afinidad por dos vectores presentes en Yucatán: Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Esto significa que el virus puede replicarse de manera más eficiente en estos mosquitos, los cuales tienen la capacidad de transmitir el Chikungunya.

Huella genética permitirá seguir circulación del virus

Puerta señaló que este linaje no había circulado anteriormente y que las herramientas de secuenciación permiten identificar su huella genética.

Con estos datos, los investigadores pueden analizar información geográfica y de circulación para apoyar el establecimiento de medidas y barreras epidemiológicas.

La identificación genética también permite conocer con mayor precisión la presencia de nuevos virus o linajes y dar seguimiento a su posible desplazamiento.

Yucatán refuerza vigilancia ante circulación de Chikungunya

Yucatán tiene una posición sensible debido al movimiento constante de turistas y viajeros, lo que puede facilitar la introducción de virus. Además, los mosquitos capaces de transmitir el Chikungunya ya se encuentran en casas y colonias de la Península.

La enfermedad puede comenzar con fiebre repentina, dolor muscular y malestar general. Uno de sus síntomas más característicos es el dolor intenso acompañado de inflamación en las articulaciones.

El siguiente paso será fortalecer la vigilancia genómica junto con las autoridades sanitarias para detectar de forma rápida nuevos virus o linajes antes de que puedan convertirse en un problema.

El reto ahora será utilizar la información obtenida para anticipar y vigilar su circulación.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.