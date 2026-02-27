Sin cita y gratis: pruebas rápidas de VIH, hepatitis C y sífilis en CDMX; sede y horarios

| 21:12 | Oscar Gómez Cruz | Injuve
Sin cita y gratis: pruebas rápidas de VIH, Hepatitis C y Sífilis en CDMX; sede y horarios
Es para promover el cuidado de la salud sexual. Foto: Getty Images/Ilustrativa

El Instituto de la Juventud (Injuve) ofrece pruebas gratuitas y rápidas para detectar VIH, hepatitis C y sífilis en la Ciudad de México (CDMX).

El servicio forma parte de una estrategia para facilitar el acceso a diagnósticos oportunos y promover el cuidado de la salud sexual entre jóvenes y población en general.

¿Dónde se realizan las pruebas?

Las jornadas se llevan a cabo en el Espacio Interactivo en Salud para Jóvenes “Impulso de la Santísima”, ubicado en Santísima 10, Centro Histórico, Ciudad de México, a una cuadra del Metro Zócalo.

  • El espacio está enfocado en brindar atención accesible y orientación en temas de salud sexual, prevención y bienestar.

¿Qué días y en qué horarios se aplican?

Las pruebas se realizan en los siguientes horarios:

  • Martes, miércoles y jueves
  • De 10:00 a 13:00 horas

El acceso es directo, por lo que no se requiere cita previa, aunque el servicio está sujeto a disponibilidad debido al cupo limitado.

Servicio gratuito y confidencial

Las pruebas de VIH, hepatitis C y sífilis se aplican de forma rápida y confidencial, con el objetivo de fomentar la detección temprana y el cuidado responsable de la salud.

Autoridades de salud recuerdan que realizarse este tipo de estudios de manera periódica permite detectar oportunamente infecciones y acceder a tratamiento en caso necesario.

Además de ser gratuitas, las jornadas buscan promover la prevención como parte del autocuidado y la salud integral.

