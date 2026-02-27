Casi 19 mil mexicanos esperan un trasplante, CENATRA advierte que narcoseries y otros mitos dificultan la donación de órganos

GENERANDO AUDIO...

Existe una serie de mitos que rodea a esta cirugía. Foto: Shutterstock

En México hay 18 mil,626 personas que se encuentran en lista de espera para un trasplante; sin embargo, la Dra. Rosa Erro Aboytia, directora del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) considera que esta cifra no refleja la necesidad real que hay en el país, pues no todos pacientes están registrados en el sistema.

Cada año apenas se logra cubrir cerca del 20% de esa demanda; ante este panorama en el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, surge la pregunta ¿por qué los mexicanos no donamos órganos?

¿Por qué los mexicanos no donan órganos?

De acuerdo con la Dra. Rosa Erro Aboytia los principales obstáculos se derivan de los mitos que rodean al trasplante de órganos, pues hacen que tanto pacientes vivos como familiares de posibles donadores fallecidos e incluso miembros de la comunidad médica decidan no realizar este procedimiento. Las narcoseries, son de acuerdo a la especialista, una de las principales causa de que estos mitos sigan existiendo:

“Los mitos y leyendas del tráfico, mercado de órganos que se ve en series de televisión, afecta la imagen del proceso, por eso desconfían del proceso, creen que se lucran con estos”. Dra. Rosa Erro Aboytia, directora del CENATRA

Entre el 60% y 70% de los familiares de un posible donador finado niegan la donación

Otros de los mitos que rodean al trasplante de órganos son:

Menor calidad de vida para los donantes vivos

El cuerpo de un donante vivo queda desfigurado

Si llego a urgencias y soy donante no me van a atender, más bien me van a matar y me van a quitar los órganos

Los donantes fallecidos son regresados a sus familiares hechos pedacitos en una bolsa

La operación es riesgosa y ocurre en circunstancias peligrosas

¿Una cirugía de trasplante de órganos es riesgosa?

Sobre el último mito, el Dr. Luis Navarro, del Centro Médico ABC, explicó que los trasplantes han evolucionado significativamente en los últimos 25 años debido a cirugías como la laparoscópica donde se realiza una intervención mínimamente invasiva para operar:

“En el caso del donante (que siempre se debe tener su consentimiento), realizamos tres incisiones, una de 5 milímetros, una de 1 centímetro y la mayor de 5 centímetros. Antes eran cortes mucho más grandes, lo que aumentaba el riesgo de complicaciones como hernias, ahora no”. Dr. Luis Navarro, cirujano de trasplantes del Centro ABC

Añadió que hoy las intervenciones tienen un tiempo de recuperación más rápido, lo que ayuda a disminuir el temor relacionado con la cicatriz.

En este mismo punto, la directora del CENATRA detalló que las cirugías de trasplante de órganos se realizan en hospitales especializados y no “en una tina de baño como se cree en las series y la sociedad”:

“Para realizar un trasplante se necesita infraestructura hospitalaria, un equipo multidisciplinario y un registro nacional. Nadie arriesgaría su cédula profesional para un proceso ilegal. Todos los trasplantes están registrados”. Dra. Rosa Erro Aboytia, directora del CENATRA

Ante ello, ambos especialistas invitaron a la población a informarse sobre el proceso de trasplante de órganos y aclarar sus dudas sobre los rumores.

¿Qué órganos se necesitan más en México?

Con corte de febrero del 2026, en México 18 mil, 626 personas se encuentran en lista de espera para el trasplante de un órgano. De estas, 16 mil, 208 esperan un riñón (el más solicitado), dos mil,146 cornea, 182 un hígado, 18 un corazón, una un pulmón y 29 más otro tejido.

Un solo donador de órganos y tejidos (finado) puede salvar 8 vidas y beneficiar a más de 40 personas, según CENATRA

En 2025, se realizaron seis mil, 522 trasplantes de órganos, de los cuales tres mil, 392 fueron de córnea, dos mil, 811 de riñón, 262 de hígado, 46 de corazón, 10 de pulmón y solo uno de hígado páncreas. De estas operaciones, el 55% se realizó a pacientes vivos y el 45% a finados.

Aunque en los últimos años, las estadísticas han mejorado, la tasa de donación aún es baja, pues se mantiene cada año se logra cubrir solamente un 20% de la demanda del registro.

El estado que más dona es Ciudad de México, le sigue Aguascalientes y en último lugar Oaxaca y Baja California

¿Qué se está haciendo en México para incentivar el trasplante de órganos?

Para cambiar este panorama, de acuerdo con la Dra. Erro se está trabajando en diversas estrategias para fortalecer la donación de órganos y su trasplante digno. Entre estas se encuentra la transportación de órganos de un estado a otro en tiempo récord, en 2025 se realizaron 671 traslados, lo que representó un incremento del 64% respecto al año anterior.

Un corazón debe trasladarse en cuatro horas después de la cirugía, mientras que un pulmón cuenta con ocho horas

Además, se mantiene una campaña permanente a nivel nacional de concientización y se impulsa la tarjeta de donador voluntario para que las personas queden registradas oficialmente en el sistema nacional.

“Necesitamos más concientización. Es fundamental que la gente conozca cómo funcionan estos procesos y hable del tema con su familia”, concluyó Erro Aboytia.

Según Navarro, en promedio, un órgano sano, por ejemplo; un riñón, trasplantado puede funcionar entre 5 y 10 años sin necesidad de hemodiálisis. Existen casos que han superado los 20 años.

