Salud dará atención a diabetes, colesterol e hipertensión desde primer nivel

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Las enfermedades del corazón son la principal causa de fallecimientos en México, seguidas por la diabetes y la insuficiencia renal, padecimientos vinculados con la obesidad y que, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, van en aumento y aparecen a edades más tempranas.

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, señaló que actualmente se observan complicaciones en personas más jóvenes. Además, indicó que cuatro de cada 10 defunciones registradas en un año están relacionadas con enfermedades cardiovasculares, diabetes y padecimientos renales.

Salud atenderá el Síndrome Cardio-Renal-Metabólico desde primer nivel

Para combatir esta problemática, la Secretaría de Salud federal presentó un nuevo protocolo para atender el Síndrome Cardio-Renal-Metabólico desde el primer nivel, es decir, desde la atención primaria, con el objetivo de evitar que estas enfermedades avancen.

Hoy anunciamos el Modelo de Atención Integral del Síndrome Cardio-Renal-Metabólico como una Política de Implementación Nacional. pic.twitter.com/7FZcifWlGH — Dr. David Kershenobich S (@DKershenobich) August 20, 2026

Como parte de la nueva ruta, en cada consulta médica se deberá registrar el peso, talla y presión arterial de los pacientes. También se realizarán análisis de sangre y orina al menos una vez al año.

El protocolo contempla nuevos tratamientos como semaglutida, utilizada para la diabetes tipo 2; estatinas, para reducir el colesterol y prevenir infartos, y dapagliflozina, que ayuda a eliminar el exceso de azúcar y sodio a través de los riñones.

Tratamientos para diabetes, colesterol e hipertensión

Kershenobich explicó que algunos pacientes con hipertensión arterial necesitan uno, dos o hasta tres productos para controlar su presión. Indicó que ahora estos medicamentos estarán disponibles en una sola cápsula.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal, en México 21.3 millones de personas viven con hipertensión arterial, mientras que 14.4 millones tienen diabetes y 9.2 millones padecen enfermedad renal crónica.

Estas enfermedades forman parte del Síndrome Cardio-Renal-Metabólico, cuya atención busca integrar desde el primer nivel la detección y el tratamiento de padecimientos que están relacionados entre sí.

Nueva ruta de atención iniciaría en noviembre de 2026

La Secretaría de Salud prevé implementar esta ruta integral de atención para el Síndrome Cardio-Renal-Metabólico en noviembre de 2026, de acuerdo con la información presentada este 20 de agosto.

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