¿Qué puede recetar una enfermera? Estos son los medicamentos autorizados en el DOF
Las enfermeras y enfermeros licenciados pueden prescribir determinados medicamentos en México, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos por la Secretaría de Salud.
La regulación se encuentra en el acuerdo publicado el 21 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que actualizó los lineamientos para la prescripción de medicamentos por parte del personal de enfermería.
Esta facultad tiene como antecedente el acuerdo publicado en 2017, que estableció las primeras bases específicas para que los profesionales de enfermería pudieran prescribir determinados medicamentos.
La información establecida en el DOF establece un listado específico de medicamentos, así como las modalidades bajo las cuales pueden ser prescritos.
¿Qué medicamentos pueden recetar las enfermeras?
Es muy importante tomar en cuenta que no todas las medicinas mostradas en el DOF se pueden recetar de la misma forma, pues algunas dependen de las distintas modalidades de prescripción, mismas que posteriormente se explican.
Analgesia
- Ácido acetilsalicílico
- Ibuprofeno
- Metamizol sódico
- Paracetamol
Cardiología
- Amlodipino
- Apixabán
- Bisoprolol
- Candesartán
- Captopril
- Dapagliflozina
- Enalapril
- Espironolactona
- Hidralazina
- Labetalol
- Lisinopril
- Losartán
- Metildopa
- Metoprolol
- Nifedipino
- Ramipril
- Telmisartán
- Trinitrato de glicerilo
- Valsartán
- Verapamilo
Dermatología
- Aceite de almendras dulces
- Alantoína
- Benzoato de bencilo
- Betametasona
- Clioquinol
- Fluocinolona
- Hidroquinona
- Isoconazol
- Miconazol
- Óxido de zinc
- Permetrina
- Sulfadiazina de plata
Endocrinología y metabolismo
- Atorvastatina
- Bezafibrato
- Calcio
- Dapagliflozina
- Empagliflozina
- Ezetimiba
- Glibenclamida
- Glimepirida
- Insulina humana
- Levotiroxina
- Metformina
- Pravastatina
- Semaglutida
- Sitagliptina
- Rosuvastatina
Enfermedades infecciosas y parasitarias
- Albendazol
- Amoxicilina
- Amoxicilina con ácido clavulánico
- Ampicilina
- Bencilpenicilina procaínica
- Ciprofloxacino
- Dicloxacilina
- Doxiciclina
- Eritromicina
- Fosfomicina
- Levofloxacino
- Metronidazol
- Nistatina
- Nitrofurantoína
- Trimetoprima-sulfametoxazol
Gastroenterología
- Aluminio
- Aluminio y magnesio
- Bismuto
- Butilhioscina
- Lactulosa
- Loperamida
- Metoclopramida
- Misoprostol
- Omeprazol
- Pantoprazol
- Polietilenglicol
- Senósidos A-B
Gineco-obstetricia
- Estrógenos conjugados
- Metronidazol
- Mifepristona
- Nistatina
- Nitrofural
Hematología
- Clopidogrel
- Enoxaparina
- Fitomenadiona
- Fumarato ferroso
- Sulfato ferroso
Nefrología y urología
- Clortalidona
- Espironolactona
- Fenazopiridina
- Furosemida
- Hidroclorotiazida
Neumología
- Ambroxol
- Beclometasona
- Benzonatato
- Bromhexina
- Dextrometorfano
- Salbutamol
Neurología
- Ácido valproico
- Carbamazepina
- Fenitoína
- Valproato de magnesio
Oftalmología
- Cloranfenicol oftálmico
- Eritromicina
- Hipromelosa
- Neomicina-polimixina B-gramicidina
Otorrinolaringología
- Clorfenamina compuesta
- Difenidol
- Dimenhidrinato
Planificación familiar
- Desogestrel y etinilestradiol
- Levonorgestrel
- Noretisterona y estradiol
- Noretisterona y etinilestradiol
Reumatología y traumatología
- Alopurinol
- Betametasona
- Dexametasona
- Diclofenaco
- Ketoprofeno
- Meloxicam
- Naproxeno
- Piroxicam
- Sulindaco
Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma
En este grupo se contemplan los electrolitos orales.
Nutriología
- Ácido fólico
- Ácido ascórbico
- Complejo B
- Multivitaminas y minerales
- Piridoxina
- Vitamina E
- Vitaminas A, C y D
¿Todos los medicamentos pueden recetarse de la misma manera?
La prescripción inicial o autónoma permite al personal de enfermería indicar determinados medicamentos con base en una valoración clínica y dentro de las condiciones establecidas.
La prescripción colaborativa requiere la participación de un profesional de medicina, conforme a los protocolos y condiciones establecidos.
También existe la modalidad para Enfermería de Rol Ampliado o Enfermería de Práctica Avanzada (ERA/EPA).
Por ejemplo, medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, captopril, amoxicilina y diclofenaco aparecen dentro de los medicamentos que pueden ser prescritos bajo la modalidad inicial o autónoma.
En otros casos, como algunos medicamentos de cardiología, endocrinología, enfermedades infecciosas, neurología o neumología, el acuerdo establece modalidades colaborativas o específicas de acuerdo con el medicamento y la preparación del profesional.
¿Qué medicamentos no pueden recetar las enfermeras?
El acuerdo establece que en los grupos de anestesia y oncología no aplica la prescripción por parte del personal de enfermería.
En psiquiatría tampoco se contempla esta facultad.
En el caso de vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas, su utilización se encuentra sujeta al Programa de Vacunación Universal y a las demás disposiciones oficiales aplicables.
Por ello, que las enfermeras y enfermeros puedan prescribir determinados medicamentos no significa que puedan recetar cualquier fármaco ni que puedan hacerlo sin restricciones.
¿Dónde pueden recetar las enfermeras y enfermeros?
La facultad está limitada a establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud que proporcionen atención primaria a la salud.
Esto contempla instituciones y servicios públicos, así como unidades móviles, brigadas y programas sociales y comunitarios.
Los profesionales deben contar con cédula profesional y utilizar el formato de receta institucional correspondiente.
Además, la prescripción debe realizarse de acuerdo con las normas oficiales, lineamientos técnicos, protocolos y guías de práctica clínica aplicables.
¿Por qué las enfermeras pueden recetar medicamentos?
La posibilidad de prescribir busca fortalecer la atención primaria a la salud y aprovechar la preparación del personal de enfermería como parte del primer contacto con los pacientes.
El marco establecido se permite que estos profesionales participen en la indicación de determinados medicamentos bajo condiciones específicas, particularmente en establecimientos del Sistema Nacional de Salud.
Un ejemplo de esta aplicación ocurrió con Sonia López Salazar, enfermera general clínica de la Unidad de Medicina Familiar No. 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien emitió la primera receta electrónica de enfermería de la institución.
La facultad, sin embargo, está delimitada por el acuerdo vigente de 2025, por lo que cada medicamento debe prescribirse conforme a la modalidad, establecimiento y condiciones que establece la regulación.
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