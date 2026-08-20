¿Qué puede recetar una enfermera? Estos son los medicamentos autorizados en el DOF

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Enfermeras solo pueden recetar ciertos medicamentos. Foto: Cuartoscuro|Shutterstock

Las enfermeras y enfermeros licenciados pueden prescribir determinados medicamentos en México, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos por la Secretaría de Salud.

La regulación se encuentra en el acuerdo publicado el 21 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que actualizó los lineamientos para la prescripción de medicamentos por parte del personal de enfermería.

Esta facultad tiene como antecedente el acuerdo publicado en 2017, que estableció las primeras bases específicas para que los profesionales de enfermería pudieran prescribir determinados medicamentos.

La información establecida en el DOF establece un listado específico de medicamentos, así como las modalidades bajo las cuales pueden ser prescritos.

¿Qué medicamentos pueden recetar las enfermeras?

Es muy importante tomar en cuenta que no todas las medicinas mostradas en el DOF se pueden recetar de la misma forma, pues algunas dependen de las distintas modalidades de prescripción, mismas que posteriormente se explican.

Analgesia

Ácido acetilsalicílico

Ibuprofeno

Metamizol sódico

Paracetamol

Cardiología

Amlodipino

Apixabán

Bisoprolol

Candesartán

Captopril

Dapagliflozina

Enalapril

Espironolactona

Hidralazina

Labetalol

Lisinopril

Losartán

Metildopa

Metoprolol

Nifedipino

Ramipril

Telmisartán

Trinitrato de glicerilo

Valsartán

Verapamilo

Dermatología

Aceite de almendras dulces

Alantoína

Benzoato de bencilo

Betametasona

Clioquinol

Fluocinolona

Hidroquinona

Isoconazol

Miconazol

Óxido de zinc

Permetrina

Sulfadiazina de plata

Endocrinología y metabolismo

Atorvastatina

Bezafibrato

Calcio

Dapagliflozina

Empagliflozina

Ezetimiba

Glibenclamida

Glimepirida

Insulina humana

Levotiroxina

Metformina

Pravastatina

Semaglutida

Sitagliptina

Rosuvastatina

Enfermedades infecciosas y parasitarias

Albendazol

Amoxicilina

Amoxicilina con ácido clavulánico

Ampicilina

Bencilpenicilina procaínica

Ciprofloxacino

Dicloxacilina

Doxiciclina

Eritromicina

Fosfomicina

Levofloxacino

Metronidazol

Nistatina

Nitrofurantoína

Trimetoprima-sulfametoxazol

Gastroenterología

Aluminio

Aluminio y magnesio

Bismuto

Butilhioscina

Lactulosa

Loperamida

Metoclopramida

Misoprostol

Omeprazol

Pantoprazol

Polietilenglicol

Senósidos A-B

Gineco-obstetricia

Estrógenos conjugados

Metronidazol

Mifepristona

Nistatina

Nitrofural

Hematología

Clopidogrel

Enoxaparina

Fitomenadiona

Fumarato ferroso

Sulfato ferroso

Nefrología y urología

Clortalidona

Espironolactona

Fenazopiridina

Furosemida

Hidroclorotiazida

Neumología

Ambroxol

Beclometasona

Benzonatato

Bromhexina

Dextrometorfano

Salbutamol

Neurología

Ácido valproico

Carbamazepina

Fenitoína

Valproato de magnesio

Oftalmología

Cloranfenicol oftálmico

Eritromicina

Hipromelosa

Neomicina-polimixina B-gramicidina

Otorrinolaringología

Clorfenamina compuesta

Difenidol

Dimenhidrinato

Planificación familiar

Desogestrel y etinilestradiol

Levonorgestrel

Noretisterona y estradiol

Noretisterona y etinilestradiol

Reumatología y traumatología

Alopurinol

Betametasona

Dexametasona

Diclofenaco

Ketoprofeno

Meloxicam

Naproxeno

Piroxicam

Sulindaco

Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma

En este grupo se contemplan los electrolitos orales.

Nutriología

Ácido fólico

Ácido ascórbico

Complejo B

Multivitaminas y minerales

Piridoxina

Vitamina E

Vitaminas A, C y D

¿Todos los medicamentos pueden recetarse de la misma manera?

La prescripción inicial o autónoma permite al personal de enfermería indicar determinados medicamentos con base en una valoración clínica y dentro de las condiciones establecidas.

La prescripción colaborativa requiere la participación de un profesional de medicina, conforme a los protocolos y condiciones establecidos.

También existe la modalidad para Enfermería de Rol Ampliado o Enfermería de Práctica Avanzada (ERA/EPA).

Por ejemplo, medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, captopril, amoxicilina y diclofenaco aparecen dentro de los medicamentos que pueden ser prescritos bajo la modalidad inicial o autónoma.

En otros casos, como algunos medicamentos de cardiología, endocrinología, enfermedades infecciosas, neurología o neumología, el acuerdo establece modalidades colaborativas o específicas de acuerdo con el medicamento y la preparación del profesional.

¿Qué medicamentos no pueden recetar las enfermeras?

El acuerdo establece que en los grupos de anestesia y oncología no aplica la prescripción por parte del personal de enfermería.

En psiquiatría tampoco se contempla esta facultad.

En el caso de vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas, su utilización se encuentra sujeta al Programa de Vacunación Universal y a las demás disposiciones oficiales aplicables.

Por ello, que las enfermeras y enfermeros puedan prescribir determinados medicamentos no significa que puedan recetar cualquier fármaco ni que puedan hacerlo sin restricciones.

¿Dónde pueden recetar las enfermeras y enfermeros?

La facultad está limitada a establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud que proporcionen atención primaria a la salud.

Esto contempla instituciones y servicios públicos, así como unidades móviles, brigadas y programas sociales y comunitarios.

Los profesionales deben contar con cédula profesional y utilizar el formato de receta institucional correspondiente.

Además, la prescripción debe realizarse de acuerdo con las normas oficiales, lineamientos técnicos, protocolos y guías de práctica clínica aplicables.

¿Por qué las enfermeras pueden recetar medicamentos?

La posibilidad de prescribir busca fortalecer la atención primaria a la salud y aprovechar la preparación del personal de enfermería como parte del primer contacto con los pacientes.

El marco establecido se permite que estos profesionales participen en la indicación de determinados medicamentos bajo condiciones específicas, particularmente en establecimientos del Sistema Nacional de Salud.

¡Haciendo historia en el IMSS! 🩺✨



Sonia López Salazar, enfermera de la UMF No. 23, fue la primera enfermera del IMSS en emitir una receta de medicamentos. 👩‍⚕️💊



Antes, el personal de Enfermería no contaba con esta facultad. Hoy, con base en el marco legal y normativo vigente,… pic.twitter.com/vc9SEKn7xO — IMSS  (@Tu_IMSS) August 17, 2026

Un ejemplo de esta aplicación ocurrió con Sonia López Salazar, enfermera general clínica de la Unidad de Medicina Familiar No. 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien emitió la primera receta electrónica de enfermería de la institución.

La facultad, sin embargo, está delimitada por el acuerdo vigente de 2025, por lo que cada medicamento debe prescribirse conforme a la modalidad, establecimiento y condiciones que establece la regulación.

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