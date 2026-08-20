México en riesgo de perder certificación como país libre de sarampión

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El sarampión sigue sin disminuir en México. Foto: Cuartoscuro | Shutterstock

México podría perder la certificación como país libre de sarampión debido a que no se ha frenado su transmisión durante tres meses, requisito indispensable para la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, dijo que, a pesar de la reducción de contagios, nuestro país, al igual que Estados Unidos y Canadá, mantiene casos de sarampión.

“Probablemente se va a perder por región porque, a ver, déjeme decirle: mientras que nosotros vamos a la baja, Estados Unidos va para arriba, porque ha bajado la vacunación. Se requiere un periodo de tres meses donde no haya un solo caso. Pero hacia eso estamos trabajando intensamente para llegar”, indicó David Kershenobich.

En el caso de México, actualmente suman 12 mil 697 casos confirmados y 18 defunciones en lo que va del año.

“No suman en todo el país arriba de 60 casos de sarampión; para lograr la certificación debemos de tener ninguno”, mencionó el secretario de salud.

Kershenobich agregó que hay abasto de vacunas contra el sarampión para la población que aún no ha sido inmunizada.

¿Qué sucede si un país pierde su estatus de libre de sarampión?

La Comisión Regional de Verificación (RVC, por sus siglas en inglés) es un organismo independiente formado por expertos en salud pública designados por la OPS. Es responsable de supervisar la verificación y reverificación de la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en los países de las Américas.

De acuerdo con la OPS, perder el estatus de eliminación del sarampión significa que se ha restablecido la transmisión endémica, a menudo debido a deficiencias en la vacunación, la vigilancia o la respuesta a los brotes.

Aunque no hay sanciones formales, las consecuencias que señalan son:

Mayor riesgo de brotes de sarampión o rubéola , especialmente entre las poblaciones vulnerables

, especialmente entre las poblaciones vulnerables Mayor presión sobre los sistemas nacionales de salud

Reversión de los avances en salud pública

Para recuperar el estatus de eliminación, el país debe:

Interrumpir la transmisión endémica durante al menos 12 meses

transmisión durante al menos 12 meses Presentar un plan de medidas correctivas a la OPS , en consonancia con el marco regional

, en consonancia con el marco regional Fortalecer los sistemas de inmunización, vigilancia y respuesta a los brotes

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