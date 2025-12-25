¿Te cayó un tejocote en la piñata? Conoce los beneficios a la salud de esta fruta navideña

GENERANDO AUDIO...

Te decimos qué lleva la receta original. Foto: Getty Images

Tejocote, para muchos (según la cultura general y web) la fruta menos deseada cuando cae de la piñata. No es dulce como la caña, ni tan vistosa como la mandarina, y más de uno lo ha visto como un “premio de consolación” durante las posadas.

Sin embargo, esta percepción popular contrasta con la realidad, ya que el tejocote es una de las frutas tradicionales de la Navidad mexicana con mayores beneficios para la salud, de acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Por qué comer tejocote es bueno para la salud?

Originario de México, su nombre proviene del náhuatl texócotl, que hace referencia a su sabor ligeramente agrio y su textura firme, características que lo distinguen de otras frutas decembrinas.

Según la UNAM, el tejocote es una fuente natural de vitaminas A y C, además de calcio e hierro, elementos que ayudan a fortalecer el organismo, especialmente durante la temporada invernal. Estos nutrientes ayudan a reforzar el sistema inmunológico y pueden contribuir a reducir los malestares comunes asociados a las gripes y resfriados.

Además, el tejocote contiene antioxidantes, los cuales ayudan a la protección de las células, favorecen la salud de los huesos y ayudan a prevenir padecimientos como la anemia. Su consumo regular también está relacionado con la disminución del riesgo de enfermedades del corazón y diabetes, lo que lo convierte en un aliado para una alimentación más equilibrada.

Otra de sus grandes ventajas es su versatilidad. El tejocote puede encontrarse en dulces tradicionales, mermeladas, conservas, licores y, por supuesto, en el clásico ponche navideño.

Así que la próxima vez que uno de estos frutos caiga de la piñata, piénsalo dos veces antes de dejarlo de lado, pues podrías comerlo o hacerte un ponche con él y disfrutar de sus beneficios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.