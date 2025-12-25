GENERANDO AUDIO...

Enfermedad en los ojos que se relaciona con Navidad. Foto: Getty / Ilustrativa

Existe una condición médica real que puede provocar un efecto visual que hace que los ojos se iluminen. Se trata de las llamadas “cataratas del árbol de Navidad”, una enfermedad ocular poco común que sorprende incluso a los especialistas por su apariencia llamativa.

Este tipo de cataratas se caracteriza por la presencia de cristales brillantes y multicolores suspendidos en el cristalino del ojo, que se vuelven visibles cuando el optometrista ilumina el ojo con una fuente de luz directa.

Bajo esta iluminación, los cristales reflejan tonos rosados, verdes, azules, rojos y dorados, creando un efecto visual que recuerda a las luces decorativas de un árbol navideño.

Un estudio de caso médico de la Revista Canadiense de Oftalmología, describe este fenómeno como “una espectacular disposición de cristales policromáticos en forma de aguja, que dan la apariencia de luces de colores decorando ramas, como en un árbol de Navidad”.

Aunque su aspecto puede resultar impactante, se trata de una afección generalmente relacionada con la edad y poco frecuente.

¿Por qué se produce este brillo?

El brillo característico se produce cuando el calcio se acumula en el cristalino, lo que acelera la desintegración de las proteínas conocidas como cristalinas, esenciales para mantener la transparencia del ojo.

Al descomponerse, estas proteínas generan un exceso de cistina, un aminoácido que, en concentraciones elevadas, se cristaliza y forma estructuras alargadas en forma de aguja. Son estos cristales los que refractan la luz y generan el efecto multicolor.

A diferencia de otras cataratas, las cataratas del árbol de Navidad no suelen afectar de manera significativa la agudeza visual, por lo que muchos pacientes no presentan síntomas evidentes en su vida diaria.

Sin embargo, esta condición tiene una relevancia clínica importante, ya que se ha asociado estrechamente con la distrofia miotónica, un trastorno genético que provoca debilidad y deterioro progresivo de los músculos.

De hecho, algunos estudios han detectado la presencia de este tipo de cataratas en casi todos los pacientes con distrofia miotónica tipo 1, lo que ha llevado a los especialistas a considerarlas como una posible herramienta para la detección temprana de esta enfermedad degenerativa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento