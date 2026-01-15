¿Adiós a la gripe? UNAM explica cuándo podría acabar la temporada de influenza en México

GENERANDO AUDIO...

Se espera que la temporada de influenza termine en abril o mayo, dijo Samuel Ponce de León Rosales, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pero advirtió que se espera un embate “muy fuerte” de esta enfermedad en el país.

El especialista de la UNAM exhortó a la población a vacunarse contra la influenza.

La Secretaría de Salud confirmó, hasta el 9 de enero de 2026, dos mil 313 casos y 7 defunciones por influenza. El 52.9 % son debido a influenza A (H1N1), el 33.6 % por influenza A (H3N2), el 10.2 % por influenza A y el 3.3 % por influenza B.

Las principales entidade con mayor confirmación de casos son:

Ciudad de México (27.5 %)

Yucatán (12.8 %)

Estado de México (10.9 %)

Nuevo León (6 %)

Puebla (5.6 %)

No solo influenza circula en esta temporada invernal

Samuel Ponce de León Rosales también alertó que hay otras enfermedades respiratorias que circulan actualmente en México como el COVID 19 y la infección por el virus sincitial respiratorio (VSR).

Por lo que se refiere a la infección por VSR, informó que también se ha registrado un número alto de casos.

“Esa infección ocasiona, en específico, molestias nasales y oculares, irritación de la garganta y tos, la cual puede persistir a lo largo de varias semanas como consecuencia de la inflamación del epitelio respiratorio”, precisó.

Además de los ya mencionados, “en el ambiente invernal hay otros virus, enterovirus y rinovirus que pueden causar síntomas similares a los que desatan las enfermedades ya mencionada“.

Los síntomas de la influenza

Sobre los síntomas, el especialista explicó que algunos cuadros de influenza presentan una sintomatología un poco más intensa en los primeros días.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Dolor muscular generalizado

Fiebre

Dolor de cabeza y de garganta

Tos

“Los niños de menos de cinco años y los adultos mayores de más de 65 años pueden pasar por cuadros más intensos e incluso graves”, destacó Samuel Ponce de León.

Y recomendó que, a partir de los 60 años, las personas se vacunen contra Streptococcus pneumoniae o neumococo, bacteria causante de la neumonía. En cuanto a los niños, esta vacuna está incluida en su esquema de vacunación.

