Colima, el estado con más depresión en México

Colima es el estado con la tasa más alta de depresión en México, con corte a 2023, según datos compartidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con una tasa de 311.66 personas deprimidas por cada 100 mil habitantes, está por delante de la Ciudad de México, Durango, Nayarit y Tabasco.

Cabe destacar que Colima también es la entidad con mayores tasas de depresión tanto en hombres con en mujeres, que son las más afectadas por esta enfermedad en México, de acuerdo con las estadísticas.

¿Qué estados tienen las tasas más altas de depresión en México?

De manera general, la República Mexicana tiene una tasa de 118.72 personas con depresión por cada 100 mil habitantes: la tasa en mujeres es de 169.91, mientras que en hombres es de 65.32.

El INEGI ofrece un listado con las tasas de depresión por cada una de las 32 entidades del país, con corte a 2023, año del que se tienen los registros más recientes:

Colima: 311.66 Ciudad de México: 267.82 Durango: 263.59 Nayarit: 254.34 Tabasco: 226.29 Chihuahua: 211.16 Baja California Sur: 167.17 Morelos: 155.09 Sinaloa: 135.51 Yucatán: 134.54 Campeche: 133.33 Zacatecas: 126.54 Baja California: 124.63 Jalisco: 124.49 Sonora: 120.46 Aguascalientes: 119.47 Tamaulipas: 115.10 Hidalgo: 107.40 San Luis Potosí: 103.35 Coahuila: 101.78 Michoacán: 101.78 Guanajuato: 101.02 Nuevo León: 97.11 Guerrero: 87.54 Tlaxcala: 83.12 Estado de México: 83.02 Veracruz: 81.97 Quintana Roo: 78.33 Puebla: 67.61 Oaxaca: 52.22 Querétaro: 46.80 Chiapas: 44.08

Fuente: INEGI (con corte a 2023)

Cabe destacar que las tasas representan la proporción de casos nuevos de la enfermedad por cada 100 mil habitantes, con base en las Proyecciones de la Población de México 1990-2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

La clasificación de la depresión incluye episodios depresivos moderados, graves sin síntomas psicóticos y no especificados, de acuerdo con el INEGI.

Mujeres, las más afectadas por la depresión: ¿cuál es el estado más afectado?

El estado de Colima tiene una tasa de 425 mujeres con depresión por cada 100 mil habitantes, lo que lo convierte en el más afectado por esta enfermedad al considerar únicamente a las mexicanas.

Colima: 425.34 Durango: 399.03 Ciudad de México: 372.46 Nayarit: 353.78 Chihuahua: 308.10 Tabasco: 303.89 Morelos: 234.40 Baja California Sur: 204.54 Sinaloa: 203.45 Yucatán: 197.94 Zacatecas: 194.21 Campeche: 184.01 Sonora: 180.29 Hidalgo: 176.38 Aguascalientes: 174.33 Jalisco: 171.17 Baja California: 170.66 Tamaulipas: 161.50 San Luis Potosí: 157.39 Guanajuato: 157.10 Michoacán: 145.25 Coahuila: 141.98 Nuevo León: 138.55 Tlaxcala: 124.79 Guerrero: 124.47 Estado de México: 119.15 Veracruz: 118.73 Quintana Roo: 116.83 Puebla: 88.81 Oaxaca: 68.66 Querétaro: 67.99 Chiapas: 64.80

Fuente: INEGI (con corte a 2023)

Los datos del el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones muestran que las mujeres concentraron un mayor porcentaje de casos de depresión en la mayoría de los grupos de edad en el periodo mencionado:

Jóvenes de 20 a 29 años : mujeres 19.9% , hombres 17.4%

: mujeres , hombres Adultos de 30 a 49 años : mujeres 28.6% , hombres 23.4%

: mujeres , hombres Personas de 60 años y más: mujeres 14.8%, hombres 16.3%

Fuente: Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones

Los registros indican que los grupos más afectados son los adultos y adultos mayores, particularmente las mujeres.

¿Qué estados de México tienen a los hombres más deprimidos?

Y aunque los registros en cuanto a hombres son dramáticamente menores con respecto a las estadísticas de las mexicanas, Colima también es el estado con la tasa más alta de todo el país.

Colima: 197.26 Nayarit: 154.89 Ciudad de México: 153.17 Tabasco: 146.14 Baja California Sur: 130.93 Durango: 124.21 Chihuahua: 112.30 Campeche: 81.53 Baja California: 79.01 Jalisco: 76.45 Morelos: 71.03 Yucatán: 68.98 Tamaulipas: 67.57 Sinaloa: 66.61 Aguascalientes: 62.96 Coahuila: 61.31 Sonora: 59.89 Zacatecas: 56.33 Michoacán: 55.88 Nuevo León: 55.59 Guerrero: 48.17 San Luis Potosí: 46.63 Estado de México: 45.20 Puebla: 44.81 Veracruz: 42.92 Guanajuato: 42.09 Quintana Roo: 40.57 Tlaxcala: 39.29 Oaxaca: 34.39 Hidalgo: 33.56 Querétaro: 25.03 Chiapas: 22.40

Fuente: INEGI (con corte a 2023)

Aunque los hombres reportan menos casos en los servicios de salud, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones señala que factores socioculturales pueden influir en que no busquen atención de manera oportuna.

¿Cuál es la situación por la depresión en México y el mundo?

Más de 330 millones de personas en el mundo viven actualmente con depresión, lo que representa alrededor del 4 a 5 por ciento de la población mundial, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), retomados por la Secretaría de Salud (SSA).

Asimismo, se estima que cerca del 10 por ciento de la población presentará al menos un episodio de depresión a lo largo de su vida.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, retomados por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), 3.6 millones de adultos en México padecieron depresión, lo que representa el 16 por ciento de la población adulta.

¿Cuáles son las señales invisibles de esta enfermedad?

La psicoterapeuta Ana Norma Abdala, en entrevista con A las Nueve en Uno, destacó que “existen varios síntomas que nos van avisando” sobre la existencia de un cuadro de depresión.

“La depresión muchas veces se enmascara con irritabilidad“, dijo la experta.

Otro de ellos es como si esa persona tuviera fatiga, “pero en realidad esta hipoactivada (conducta caracterizada por un déficit de actividad) y lleva en ese estado por lo menos dos semanas“, compartió la especialista.

Y agregó que una persona con depresión también puede presentar:

Alteraciones en el sueño

Reducción del apetito y pérdida de peso o aumento del apetito y aumento de peso

Aislamiento

Insatisfacción y desinterés por actividades que antes disfrutaba, incluyendo el sexo

Dificultad para concentrarse en el trabajo o la escuela, o dificultad para recordar cosas o tomar decisiones

Abdala compartió que la depresión puede venir acompañada de abuso de sustancias.

¿Cómo ayudar a alguien deprimido?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, si un amigo o familiar muestra signos de depresión, es recomendable seguir los siguientes consejos:

Escucha con respeto sin juzgar lo que siente

Valida sus emociones, por ejemplo: “Parece que esta situación sí te afectó mucho”

Ayúdalo a ver que la percepción puede estar alterada por la depresión

Anímalo a buscar ayuda profesional (psicólogo o médico)

También puedes hablar con profesores o familiares cercanos

En momentos de crisis, no dudes en buscar servicios de emergencia o líneas de apoyo

La UNAM aclaró que este trastorno es común y puede afectar a cualquier persona, especialmente jóvenes.

