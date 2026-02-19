“Ser therian no es un trastorno”, explica psicóloga sobre jóvenes que se identifican con animales

GENERANDO AUDIO...

¿Qué significa ser therian? Foto: Getty Images

El fenómeno therian ha ganado visibilidad entre adolescentes que se identifican simbólicamente con animales no humanos. La escena puede parecer desconcertante, jóvenes que ladran, rugen o gatean, pero especialistas aseguran que no se trata de una enfermedad psiquiátrica.

Elsa Garro, psicóloga, explicó que para que una conducta sea considerada un trastorno deben cumplirse criterios clínicos específicos.

“Para determinar como trastorno alguna situación que parezca patológica se tienen que reunir al menos tres condiciones: la frecuencia con la que esto sucede, la duración que lleva el síntoma y qué tanto me incapacita o me resta de una vida razonablemente funcional”, detalló.

En el caso de los therians, la conducta por sí misma no implica una alteración mental.

“La adolescencia es una etapa de preguntas, de búsqueda de identidad y de necesidad de pertenecer a algo más grande”, señala Garro. Por eso, agrega, no es casualidad que muchos jóvenes se identifiquen con este movimiento.

“Una de las hipótesis al respecto es que los chicos, así como antes se han identificado con otros movimientos, ahora es un tema de animales porque los animales pueden ser más confiables que los humanos”, afirmó.

No es zoantropía clínica

Los especialistas subrayan que no debe confundirse este fenómeno con la zoantropía clínica, un síntoma psicótico raro y grave en el que la persona realmente cree ser un animal.

Miguel Espinosa, psicólogo, aclara que en el caso therian no existe pérdida de la realidad.

“A veces un grito, un rugido, o gatear, o sentirte con esta fuerza te permite psicológicamente liberar ciertos límites sociales y eso se vuelve incluso sano”, explica.

Sin embargo, adviertió que el foco de atención debe estar en las consecuencias funcionales.

“No tendríamos de qué preocuparnos a menos de que esto genere una disfuncionalidad social, familiar o personal, o que se pierda la realidad del contexto”, puntualizó.

Límites éticos en la veterinaria

El fenómeno también ha llegado al ámbito veterinario. Algunos profesionales han sido consultados por personas que buscan atención como si fueran animales.

Alejandra Hernández, médica veterinaria, explicó que como veterinarios no se les puede atender.

“Nosotros atendemos perros, gatos, otras especies; aunque los humanos se identifiquen como se quieran identificar, estaríamos rompiendo la barrera del respeto de lo que a nosotros nos corresponde”.

Por su parte, Mariana Hernández, MVZ especializada en etología, añade que existen límites legales y éticos claros.

“Por ética, no podríamos tratarlos porque ya caeríamos incluso en algunas irregularidades legales; ante la ley como tal no están reconocidos como una de las especies domésticas en las que estamos especializados”, explicó.

Además, alertó sobre los riesgos de intentar interactuar con animales reales como si fueran iguales.

“Hay un caso de un perro que mordió a un therian, porque no tienen el mismo lenguaje corporal. Para el perro pareció que eso era un peligro y atacó a la persona. No están en el mismo nivel de comunicación ni en el lenguaje corporal ni en las expresiones faciales”, relata.

Según la especialista, este tipo de situaciones puede derivar en accidentes o incluso en maltrato animal.

Escucha y acompañamiento

Los expertos coinciden en que el problema no es identificarse con un animal, sino perder el contacto con la realidad o ver afectada la vida cotidiana.

“Reconocer primero eso, que esta interacción que tratan de buscar con animales reales ya se vuelve una cuestión de maltrato”, destacó Mariana Hernández.

La recomendación principal es la escucha activa, especialmente por parte de padres y tutores.

El acompañamiento profesional solo es necesario, señalan los especialistas, cuando existe deterioro funcional o confusión persistente entre fantasía y realidad.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.